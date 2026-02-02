Cruz Azul busca un defensa mexicano pero tiene este problema

Víctor Guzmán, defensa de Rayados de Monterrey, el apuntado por Cruz Azul. El equipo celeste busca reforzar su plantilla con un jugador de experiencia y calidad, y Guzmán es uno de los objetivos principales.

El interés de Cruz Azul en Guzmán no es nuevo, ya que en el pasado se rumoreó sobre una posible transferencia del jugador a La Máquina. Sin embargo, en aquella ocasión, Guzmán optó por quedarse en Rayados y seguir creciendo como jugador.

Posibilidades de que se concrete la llegada de Guzmán a Cruz Azul

Ahora, parece que Guzmán podría estar dispuesto a escuchar ofertas y considerar su salida de Monterrey. Su representante, Matías Bunge, ha confirmado que hay interés de clubes europeos y mexicanos en fichar al jugador, y que su prioridad es jugar en Europa.

Cruz Azul estaría dispuesto a pagar una suma importante por Guzmán, ya que lo consideran un jugador clave para reforzar su plantilla. Sin embargo, Rayados también está interesado en mantener a Guzmán en su equipo y estaría dispuesto a ofrecerle un contrato atractivo para que se quede.

¿Lo que necesita Cruz Azul?

La posible llegada de Guzmán a Cruz Azul podría significar un golpe importante en el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX. Con su experiencia y habilidad en el mediocampo, podría ser la pieza clave que necesita Cruz Azul para lograr el título.

En resumen, el interés de Cruz Azul por Víctor Guzmán es un tema candente en el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX. Con su habilidad y experiencia en el mediocampo, Guzmán podría ser la pieza clave que necesita Cruz Azul para lograr el título. Sin embargo, la negociación no será fácil, ya que Rayados está dispuesto a luchar por mantener a su jugador estrella.

