Las ausencias CLAVE de Cruz Azul, que viaja a Canadá para iniciar la Concachampions

El camino internacional vuelve a comenzar para Cruz Azul , pero no sin preocupaiones. Este miércoles 4 de febrero, La Máquina visitará a Vancouver FC en la ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, en un duelo marcado por el complicado clima, la distancia del viaje, pero sobre todo las ausencias.

Te puede interesar: João Pedro gana más de 5 millones de pesos, pero Cruz Azul le ofrecería esta millonada

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón arranca la defensa del título en un escenario poco habitual, donde el frío canadiense aparece como uno de los grandes desafíos logísticos y deportivos. A ese contexto se suma una noticia que no pasó desapercibida: dos jugadores no estarán disponibles en toda la competencia.

RESUMEN: Juárez vs Cruz Azul | J4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Las bajas que Cruz Azul no podrá recuperar en el torneo

En la lista oficial registrada ante Concacaf hay dos ausencias definitivas. Kevin Mier y Jesús Orozco Chiquete no fueron inscritos, por lo que no podrán participar en ninguno de los partidos que dispute Cruz Azul en esta edición del torneo.

Más allá de eso, el resto del plantel quedó habilitado, combinando futbolistas de jerarquía con una base importante de jóvenes que también formarán parte del recorrido internacional.

A este escenario se suma otro detalle simbólico: con la salida de Mateusz Bogusz rumbo a la MLS, ya no queda en el club ninguno de los jugadores que anotaron en la histórica final de la Concachampions 2025, aquella goleada 5-0 que selló el título continental.

Te puede interesar: El nombre que desata la ilusión en Cruz Azul… (aparte de Joao Pedro)

¿Aparece el Toro Fernández en Vancouver?

Una de las dudas de la previa gira en torno a Gabriel 'Toro' Fernández. El delantero fue expulsado recientemente en Liga MX, pero esa sanción no tiene efecto en el ámbito internacional, por lo que todo apunta a que será parte del once en Canadá.

De hecho, ante la posibilidad de que reciba castigo a nivel local en los próximos días, el cuerpo técnico buscará aprovechar su disponibilidad en Concachampions.