Tras su primera victoria, Club América confirma que es candidato en el Clausura 2026 gracias a esta estadística top

América no tuvo el mejor inicio en el Clausura 2026 ni mucho menos. En las primeras tres fechas acumuló dos empates y una derrota sin conseguir marcar gol en ninguno de los partidos. Pese a ello, el alivio llegó en la Jornada 4, cuando el equipo de André Jardine derrotó por 2-0 a Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes. En este comienzo del torneo, las Águilas aún pueden decir que son candidatos debido a una importante estadística.

Resulta que el América es el único equipo de la Liga BBVA MX que no recibió goles durante el primer tiempo en los primeros cuatro partidos del Clausura 2026. Esta estadística no es menor para las Águilas, ya que es una señal muy potente de control, concentración y planificación táctica , mérito del cuerpo técnico como así también de los jugadores.

América no recibió goles en los primeros tiempos del Clausura 2026|Crédito: Club América / X

Este dato refleja una solidez defensiva desde el arranque por parte del América. El equipo entra bien parado, con líneas compactas, buena lectura de los primeros minutos y defensores concentrados. No necesita “acomodarse” al partido: sale enchufado, evitando errores tempranos que suelen costar caro. Esto habla bien de futbolistas como Israel Reyes y Sebastián Cáceres, los líderes de la defensa azulcrema.

TE PUEDE INTERESAR:



Además, este factor indica una excelente preparación del plan de juego. Los cuerpos técnicos suelen trabajar mucho los inicios de partido, donde el rival busca imponer ritmo. No recibir goles en los primeros tiempos sugiere que el equipo sabe neutralizar las fortalezas iniciales del oponente, presionar en los momentos justos y cerrar espacios clave. Una estadística que defiende el planteamiento de Jardine a pesar de las críticas.

La defensa: el mejor sector del América de Jardine

Cabe destacar que el América cuenta con una gran solidez defensiva. En las primeras cuatro jornadas del Clausura 2026, el conjunto azulcrema apenas recibió 2 goles. La defensa de las Águilas es la menos vencida del campeonato, solamente por detrás de Toluca, vigente bicampeón del futbol mexicano, que solamente encajó 1 gol desde que comenzó la Liga BBVA MX.

El ataque del América deja mucho que desear

A diferencia de la última línea, el ataque del América se mostró débil en las primeras fechas. El equipo solamente suma 2 goles convertidos en lo que va del torneo y, hasta la Jornada 3, no había conseguido anotar, siendo uno de los peores arranques en la historia del club.

Esto demuestra que el conjunto azulcrema es un equipo desequilibrado: muy fuerte en defensa, pero carece de ideas y efectividad en ataque. Un aspecto que el cuerpo técnico deberá solucionar si sueña con ser campeón del futbol mexicano.

