Así le fue a Cruz Azul la última vez que enfrentó al América en el Estadio Banorte

Cruz Azul llega a la Jornada 14 del Clausura 2026 como segundo lugar de la tabla general del torneo y con la posibilidad de seguir complicando la clasificación a la Liguilla para su acérrimo rival, las Águilas del América.

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La última victoria en un partido oficial para el equipo dirigido por Nicolás Larcamón, fue el 10 de marzo del 2026, cuando derrotaron 2-3 a Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero en la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup; sin embargo, una victoria en el Clásico podría revivir a la Máquina que vimos al inicio del torneo y aspiraba con campeonar tanto en el torneo local como en la Concacaf.

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Un duelo con todos los condimentos

El partido de este sábado también marcará el regreso al Estadio Banorte y curiosamente la última vez que hubo un partido de Liga fue entre América y Cruz Azul en la final del Clausura 2024, donde la Máquina dirigida por Martín Anselmi cayó en los minutos finales y el cuadro azulcrema consiguió el bicampeonato después de haber coronado ante Tigres un certamen antes.

En aquella final, ambos equipos tuvieron jugadas de peligro; sin embago, todo se definió en los minutos finales cuando Rodolfo Rotondi derribó a Israel Reyes dentro del área, el árbitro Marco Ortíz marcó el penalti que a la postre ejecutaría Henry Martín para darle el gol del título a los de Coapa.

Este sábado casi dos años después, se vuelven a ver las caras en circunstancias diferentes pero con recuerdos que para unos significó el camino al tricampeonato y para otros la primera de tres series perdidas en fila en contra de las Águilas en fase final.

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