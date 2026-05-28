Cruz Azul tendrá GRANDES CAMBIOS en su uniforme para el Apertura 2026; ¿cuáles son?

La Máquina de Cruz Azul ha comenzado a preparar lo que será la siguiente temporada luego de haber logrado el título del Clausura 2026 a manos de Pumas, institución a la que venció en calidad de visitante el fin de semana pasado para sumar un trofeo más en su historia.

cruz azul

Con diez campeonatos de Liga BBVA MX en su palmarés, Cruz Azul entró al codiciado grupo de equipos con doble dígito en cuanto a títulos de Liga se refiere junto al América, Toluca y Chivas. Ahora bien, ¿qué cambios podría tener el club en su indumentaria para la próxima temporada?

Cruz Azul y los cambios que podría tener en su uniforme para el siguiente torneo

Pirma, marca quien es la que se encarga de vestir a Cruz Azul, deberá confeccionar un jersey en el que posiblemente deba incluir tres parches debido a los logros que el club ha sumado en los últimos años, mismos que posiblemente se vean reflejados en la indumentaria para el Apertura 2026.

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CHULADA DE JERSEY



Para el Apertura 2026, Cruz Azul portará 3 nuevos parches en su camiseta:



▪️ Campeón vigente de la Liga MX

▪️ Equipo de la Temporada 2025/26 (J-1)

▪️ Parche institucional con 10 Ligas



¡ESPECTACULAR! pic.twitter.com/fJYoQU6q13 — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) May 26, 2026

Y es que, más allá del nuevo modelo que la marca mexicana presente en las próximas semanas, esta podría incluir tres sellos relacionados a los éxitos que Cruz Azul ha tenido recientemente, destacando el Campeón Vigente, el Equipo de la Temporada y el sello correspondiente a los 10 Títulos de Liga.

Cabe mencionar que, hasta el momento, no han surgido filtraciones respecto al nuevo uniforme que Cruz Azul presentará para el siguiente torneo; sin embargo, se espera que este conserve los colores azul y blanco como base, mientras que otros como rojo y negro se pueden hacer presentes a través de mínimos detalles.

¿Qué bajas podría tener Cruz Azul para el Apertura 2026?

A poco más de tres días de la final de vuelta ante Pumas, Cruz Azul no descarta la salida de algunos elementos de cara a la siguiente temporada. Entre estos se visualizan nombres como Gabriel Fernández y Andrés Gudiño, quien sería pretendido por Atlante y Tigres.