Estuvo a punto de llegar a Cruz Azul en 2023 por orden del Tuca; hoy tiene serios problemas con la FIFA

En el año 2023, una de las peores épocas del Cruz Azul reciente, la directiva comandada por el Ingeniero Velazquez y el en ese entonces técnico Ricardo Ferretti analizaron seriamente la oportunidad de traer a Facundo Garcés, un central argentino que sería la respuesta ante los problemas celestes en defensa.

Al final, la Máquina optó por traer a Carlos Salcedo, quien fue vital en el primer torneo al mando de Martín Anselmi. Ahora bien, ¿sabías que Facundo Garcés recientemente se vio involucrado en un escándalo mundial en donde la FIFA tiene todo que ver? Si quieres conocer más al respecto, entonces quédate con nosotros.

¿Quién es Facundo Garcés, pretendido por Cruz Azul que tuvo problemas con la FIFA?

Fue hace un par de años cuando Facundo Garcés estuvo a punto de dejar su país para enrolarse en Cruz Azul, un fichaje que, al final, no se concretó. Ante esto, el central de 26 años tuvo la oportunidad de fichar por el Deportivo Alavés directamente desde el Colón de Santa Fe de Argentina.

El performance de Garcés fue tan bueno que, más pronto que tarde, logró convertirse en pieza fundamental de la institución en turno, por lo que pudo ser convocado por la Selección de Malasia gracias a la descendencia que tenía de parte de su familia. Fue precisamente aquí en donde los problemas legales comenzaron para él.

Y es que, en los últimos días, se confirmó que Facundo Garcés, pretendido por Cruz Azul hace un par de años, fue suspendido por la FIFA con un año sin poder jugar debido a una documentación manipulada para poder alinearlo. Y si bien el jugador tiene la oportunidad de apelar la decisión, la realidad es que luce difícil que esta se cambie dado que su equipo actual optó por separarlo del plantel mientras arregla sus problemas.

¿Qué impacto tuvo Carlos Salcedo en lugar de Facundo Garcés en Cruz Azul?

Si bien Garcés lucía como una opción por demás llamativa, al final Carlos Salcedo logró convertirse en un pilar fundamental, sobre todo, en el primer torneo del técnico argentino Martín Anselmi, mismo que llevó a Cruz Azul a una final de Liga BBVA MX misma en la que, desafortunadamente, cayeron ante el América.

Pese a ello, y aunque su periodo con La Noria fue corto, es una realidad que los números del “Titán” superaron por completo las expectativas. Y es que, de acuerdo con información del portal Transfermarkt, Carlos Salcedo acumuló dos mil 608 minutos distribuidos en 36 compromisos disputados.

