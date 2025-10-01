Pintaba para crack, quiso irse de Cruz Azul y hoy Nicolás Larcamón lo marginó

Cristian Jiménez es el jugador que pintaba para crack en Cruz Azul, pero hoy está en el olvido tras la llegada de Nicolás Larcamón, quien explotó en conferencia de prensa contra el arbitraje . El mediocampista comenzaba a ganarse la confianza de Vicente Sánchez, pero fue destituido. Por lo anterior, el canterano intentó irse del club en este verano, pero la negociación se cayó.

Jiménez está completamente borrado por Larcamón, pues en este Apertura 2025 no ha disputado ningún minuto al no ser contemplado por el primer equipo, por lo que fue enviado a la Sub-21, donde fue compañero de Gabriel “Toro” Fernández, a quien el club le dio una segunda oportunidad y la ha sabido aprovechar al marcar goles.

@cristian.jimenez32 Cristian Jiménez es el jugador que pintaba para crack, pero tras la llegada de Nicolás Larcamón fue borrado del primer equipo

El jugador de 23 años no ha tenido un buen segundo semestre de 2025, pues con la categoría Sub-21 ha visto muy pocos minutos, pues tan solo ha disputado 3 partidos y en 7 de ellos no ingresó a la cancha. Para variar, el mediocampista fue expulsado en su último encuentro.

El jugador que pintaba para crack en la era de Vicente Sánchez

Cristian Jiménez debutó con el primer equipo de Cruz Azul en 2021, pero fue hasta el Clausura 2025 que bajo el mando de Vicente Sánchez comenzó a tener más minutos. El mexicano fue convocado en la Fecha FIFA de marzo para encarar los partidos amistosos en Estados Unidos.

Jiménez, ante su buen desempeño por la gira en Norteamérica, fue contemplado para jugar las 2 fechas siguientes de la Liga BBVA MX ante grandes rivales, como fueron Chivas y Pumas. Cabe mencionar que el canterano de la Máquina fue titular en el duelo contra la UNAM.

De acuerdo con datos de BeSoccer, el futbolista de 22 años disputó un partido más de Liguilla, en el que Cruz Azul quedó eliminado en Semifinales a manos del América. En los 3 encuentros que jugó el mexicano fue acreedor a una tarjeta amarilla. Además, formó parte de la plantilla que ganó la Concachampions 2025.

Cristian Jiménez y su fallida salida de Cruz Azul

Cristian Jiménez se quiso ir de Cruz Azul al futbol de Centroamérica al no ser contemplado por Nicolás Larcamón para el Apertura 2025, pues tuvo la oportunidad de llegar a un grande de Costa Rica como lo es Herediano. Sin embargo, el fichaje del mexicano se cayó debido a diferencias contractuales, reportaron medios del país tico, por lo que tuvo que conformarse con jugar en la Sub-21.