PELIGRO: Cruz Azul puede salir de la Liguilla directa en solo una semana

Cruz Azul vive una semana crítica en el torneo Apertura 2025. Tras haber liderado la tabla general durante la Jornada 10, la Máquina Celeste perdió el invicto y cayó hasta la cuarta posición luego de ser derrotado por Xolos de Tijuana 2-0 en el Estadio Caliente. Ahora, el equipo cementero enfrenta un nuevo reto: mantenerse dentro de los primeros cuatro lugares que otorgan pase directo a la Liguilla.

¿Por qué Cruz Azul podría salida los cuatro primeros de la tabla?

El próximo sábado, Cruz Azul visitará el Estadio Universitario para medirse ante Tigres en la Jornada 12. El duelo en El Volcán no solo representa una prueba de carácter para los dirigidos por Nicolás Larcamón, sino también una batalla directa por la cuarta plaza. Tigres, que viene en ascenso y se ubica quinto con solo dos puntos menos que los celestes, podría superarlos en la tabla si logra la victoria en casa.

La caída ante Xolos encendió las alarmas. Cruz Azul mostró poca contundencia ofensiva y sufrió ante la presión alta del equipo fronterizo. Los goles de Domingo Felipe Blanco y Mourad El Ghezouani fueron suficiente para romper el invicto de los capitalinos, que hasta entonces había sido una de las mejores defensas del torneo.

Con 24 puntos, Cruz Azul aún tiene margen, pero la competencia está más cerrada que nunca. América, Monterrey y Toluca se mantienen firmes en los primeros tres puestos, mientras que Tigres y Xolos acechan desde abajo. Una derrota este fin de semana podría dejar a La Máquina fuera de los puestos de clasificación directa, obligándolos a disputar otra ronda de eliminación, una instancia que el club busca evitar tras un arranque prometedor.

¿Dónde ver el partido Tigres vs Cruz Azul?

El duelo ante Tigres será transmitido por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes, y se espera un ambiente eléctrico en San Nicolás. André-Pierre Gignac y compañía buscarán aprovechar el momento de vulnerabilidad de Cruz Azul, mientras que los celestes deberán recuperar su mejor versión si quieren mantenerse en la pelea por el liderato.

