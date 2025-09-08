Cruz Azul ya sabe cuál será su próxima obsesión en el mercado de fichajes

Cruz Azul atraviesa el Apertura 2025 con la mira puesta en la gloria, decidido a colgar la décima estrella en su escudo. Sin embargo, el camino no ha estado exento de golpes: la lesión de Ángel Sepúlveda, pieza clave en el ataque, expuso de golpe las carencias de la plantilla y obligó a la directiva a replantear su estrategia.

La dependencia en el veterano goleador, sumada al frágil presente físico del Toro Fernández, dejó claro que el ataque celeste camina sobre una cuerda floja. Y aunque muchos esperaban un movimiento de última hora en el mercado veraniego, la realidad fue otra: las opciones eran limitadas y las condiciones de reglamento cerraban la puerta.

El plan de Iván Alonso para el invierno

Iván Alonso, cerebro de la directiva cementera, tomó nota de la urgencia. En el verano, el único resquicio para reforzarse era con un atacante mexicano sin minutos en la Liga MX. Nombres como Brandon Vázquez, Daniel Ríos o incluso Julián Quiñones circularon en los pasillos, pero nada prosperó.

Por eso, la decisión es firme: será en diciembre, con el arranque del mercado de invierno, cuando Cruz Azul apunte de lleno a reforzar su delantera. La búsqueda no tendrá restricciones, incluso con la posibilidad de abrir un cupo extranjero si el perfil lo amerita.

El centrodelantero, prioridad número uno

El golpe que significó perder a Sepúlveda no solo encendió las alarmas, también confirmó la ruta a seguir. Cruz Azul no puede permitirse otro semestre apostando todo a la salud de dos delanteros con historial de altibajos. La obsesión ya está marcada: un nuevo centrodelantero llegará para el Clausura 2026.

Mientras tanto, Larcamón deberá exprimir al máximo a lo que tiene, confiando en la resiliencia de un plantel que ha demostrado estar a la altura del reto. Pero una cosa es segura: en diciembre, el mercado volverá a arder y Cruz Azul será protagonista.