Cruz Azul, el secreto de Javier Aguirre en esta Fecha FIFA
La Máquina es el equipo que más jugadores aporta a la convocatoria del “Vasco” Aguirre en la fecha FIFA. A continuación, repasamos a cada uno de ellos
La convocatoria de la Selección Mexicana parece un dejavú de la lista de Javier Aguirre previo a la copa del mundo de Corea y Japón 2002. Con una Máquina de Cruz Azul como la base y siendo el club que más jugadores aporta al combinado nacional, ya que ni siquiera la ausencia de Ángel Sepúlveda le quitó a la Máquina ser el equipo del futbol mexicano con más seleccionados.
Te puede interesar: El día que Cristiano Ronaldo podría pisar México para jugar futbol: un sueño para muchos
Jesús Orozco Chiquete, Jorge Sánchez, Erik Lira y Carlos Rodríguez fueron llamados por el “Vasco” para los compromisos de Japón y Corea del Sur, y es muy probable que si la justa mundialista arrancara en estos momentos, estos cuatro futbolistas cementeros estarían en la lista final, algo muy similar a la primera aventura de Javier Aguirre con el cuadro nacional.
México vs Japón y México vs Corea del Sur EN VIVO, partidos de la Selección Mexicana, fecha FIFA de septiembre
Cruz Azul y la Selección Mexicana, una relación histórica
En la copa del mundo de Corea-Japón 2002, Cruz Azul con algunos de sus jugadores o ex futbolistas celestes llenaron la lista nacional, en aquella ocasión Oscar “Conejo” Pérez, Salvador Carmona, Melvín Brown, Juan Francisco Palencia, Johan Rodríguez y Alberto Rodríguez fueron convocados por el Aguirre.
Una base celeste que llevó a ilusionarse a todo un país después de derrotar a Croacia, Ecuador y empatar ante Italia antes de caer en los octavos de final frente a Estados Unidos, en una copa del mundo con dos países sede que curiosamente enfrentará la Selección Mexicana en esta fecha FIFA.
México frente a Japón y México contra Corea del Sur, con una selección que de nueva cuenta tiene un sello celeste y podrás disfrutar de sus partidos a través de la pantalla de Azteca 7.
Te puede interesar: Mientras México llega con menos de 10 convocados que juegan en Europa, Japón va con esta cifra al partido amistoso de la Fecha FIFA en el Oakland Colisseum
Quién es Quién: Raúl Jiménez vs Takefusa Kubo | Duelo de titanes en México vs Japón 2025