Cruz Azul, el secreto de Javier Aguirre en esta Fecha FIFA

La convocatoria de la Selección Mexicana parece un dejavú de la lista de Javier Aguirre previo a la copa del mundo de Corea y Japón 2002. Con una Máquina de Cruz Azul como la base y siendo el club que más jugadores aporta al combinado nacional, ya que ni siquiera la ausencia de Ángel Sepúlveda le quitó a la Máquina ser el equipo del futbol mexicano con más seleccionados.

Jesús Orozco Chiquete, Jorge Sánchez, Erik Lira y Carlos Rodríguez fueron llamados por el “Vasco” para los compromisos de Japón y Corea del Sur, y es muy probable que si la justa mundialista arrancara en estos momentos, estos cuatro futbolistas cementeros estarían en la lista final, algo muy similar a la primera aventura de Javier Aguirre con el cuadro nacional.

Cruz Azul y la Selección Mexicana, una relación histórica

En la copa del mundo de Corea-Japón 2002, Cruz Azul con algunos de sus jugadores o ex futbolistas celestes llenaron la lista nacional, en aquella ocasión Oscar “Conejo” Pérez, Salvador Carmona, Melvín Brown, Juan Francisco Palencia, Johan Rodríguez y Alberto Rodríguez fueron convocados por el Aguirre.

Una base celeste que llevó a ilusionarse a todo un país después de derrotar a Croacia, Ecuador y empatar ante Italia antes de caer en los octavos de final frente a Estados Unidos, en una copa del mundo con dos países sede que curiosamente enfrentará la Selección Mexicana en esta fecha FIFA.

México frente a Japón y México contra Corea del Sur, con una selección que de nueva cuenta tiene un sello celeste y podrás disfrutar de sus partidos a través de la pantalla de Azteca 7.

