Fue campeón con Cruz Azul, su carrera cayó estrepitosamente y hoy lleva 6 meses sin jugar por algo terrible

Misael Domínguez fue parte de la plantilla de Cruz Azul que se coronó en el Torneo Guardianes 2021 tras vencer a Santos Laguna en al final . Sin embargo, el mediocampista fue perdiendo protagonismo, después de ser considerado una de las joyas del club, por lo que ahora se encuentra en la Liga de Expansión MX, pero desde hace 6 meses no juega debido a una terrible lesión.

El futbolista de 25 años actualmente forma parte del Atlético Morelia, pero en marzo de este año sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha, hecho que lo alejó de las canchas en su primer torneo con el equipo de Michoacán. Mismo caso fue el del jugador que llegó a valer 10 millones en Tigres, salió a la MLS y hoy su precio está por los suelos .

Misael Domínguez fue campeón con Cruz Azul y actualmente lleva 6 meses fuera de las canchas debido a una lesión de rodilla

La baja de nivel de Misael Domínguez, quien apuntaba como la nueva joya de Cruz Azul

Misael Domínguez surgió de las Fuerzas Básicas de Rayados, donde mostró cualidades y fue visto por Cruz Azul, club al que llegó en primera instancia a préstamo, para después ser fichado un año después.

Domínguez, pese a ser la nueva joya de la Máquina, tuvo poca relevancia en el club, pues en 2 años marcó un gol y dio 3 asistencias en 47 partidos disputados, números muy por debajo de lo esperado, por lo que después de la obtención del campeonato en 2021, el equipo anunció su salida.

El jugador de 25 años se marchó a Xolos de Tijuana, donde permaneció por 2 años, para después jugar con semestre con Necaxa y posteriormente recaer en Querétaro durante un año.

Misael fue fichado por Atlético de Morelia a inicios de este 2025, pero 2 meses después sufrió la lesión en la rodilla, que hasta el momento lo mantiene alejado de las canchas. Antes de romperse el ligamento cruzado, el mediocampista disputó 8 encuentros con los Canarios, sumando un gol en 662 minutos jugados.