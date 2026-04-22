Reunión de emergencia en Cruz Azul: la directiva define el futuro de Nicolás Larcamón

En Cruz Azul ya no hay margen para seguir estirando la situación. El empate ante Querétaro no solo alargó la racha sin victorias, también terminó por romper la paciencia en los niveles más altos del club. La sensación es clara: el equipo se estancó en el peor momento posible y la respuesta no ha llegado ni desde la cancha ni desde el discurso.

Las palabras de Nicolás Larcamón después del partido, señalando temas logísticos como los viajes a Puebla, terminaron de incomodar a una directiva que ya venía inquieta. No fue tanto lo que dijo, sino el momento en el que lo dijo. En medio de una crisis deportiva, el mensaje no cayó bien.

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Una reunión que define el rumbo inmediato

Este miércoles, Víctor Velázquez citó a Iván Alonso a una reunión privada en la que se está analizando el presente del equipo. No es una revisión rutinaria. Es una conversación directa sobre el futuro del proyecto y sobre si el cuerpo técnico todavía tiene margen para sostenerse.

El dato que pesa es evidente: nueve partidos sin ganar entre Liga MX y competencia internacional. Para un equipo que arrancó el semestre con aspiraciones altas, el golpe es fuerte. Y más aún cuando llega justo antes de la Liguilla.

El problema no se limita a los resultados. Dentro del plantel también hay señales de incomodidad. Referentes del equipo han mostrado molestia por distintas decisiones y por el manejo del momento, lo que agrava el escenario para el entrenador.

Y es que cuando el vestidor empieza a dudar, la situación se vuelve más difícil de sostener. Y eso es justo lo que la directiva está evaluando en estas horas.

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Se suspendió el entrenamiento de este miércoles

En paralelo a la reunión, el club decidió suspender el entrenamiento de este miércoles. No es una medida común y refleja el punto en el que se encuentra Cruz Azul: primero definir el rumbo, después retomar la actividad.

Si la decisión es cmbiar de entrenador, el plan ya está contemplado. Joel Huiqui asumiría de manera interina para cerrar el torneo, acompañado por Marco Calvillo. No es una improvisación, sino una opción que el club había preparado desde hace tiempo.

Cruz Azul está en un momento que no admite más dudas. La reunión en curso no es una más. Es la que puede definir cómo termina el semestre… y quién lo va a dirigir.