Cruz Azul no puede ganar en el Clausura 2026 y estos son todos sus resultados

Así como Cruz Azul podría ser sancionado con la quita de puntos tras lo ocurrido ante Querétaro, las malas noticias parecen no tener final. Pues La Máquina ya lleva 9 partidos seguidos sin conocer la victoria en este semestre. Contando el Clausura 2026 y la Concacaf Champions Cup, el equipo celeste no logra ganar y llega de la peor manera a la Liguilla.

Mientras que Nicolás Larcamón elevó un contundente reclamo a la Liga BBVA MX, lo cierto es que Cruz Azul está en plena crisis. Pues desde la última victoria de La Máquina fue cuando derrotó 3-2 a Rayados de Monterrey en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, jugado el 10 de marzo en el Estadio BBVA.

Nicolás Larcamón revela el sacrificio que le demanda ser entrenador de Cruz Azul|Crédito: Club de Futbol Cruz Azul / FB

Todos los resultados de Cruz Azul en los últimos 9 partidos

Jornada 11: 2-2 contra Pumas

2-2 contra Pumas Concachampions - octavos, vuelta: 1-1 contra Monterrey

1-1 contra Monterrey Jornada 12: 1-1 contra Mazatlán

1-1 contra Mazatlán Jornada 13: 1-2 contra Pachuca

1-2 contra Pachuca Concachampions - cuartos, ida: 0-3 contra Los Angeles

0-3 contra Los Angeles Jornada 14: 1-1 contra América

1-1 contra América Concachampions - cuartos, vuelta: 1-1 contra Los Angeles

1-1 contra Los Angeles Jornada 15: 1-1 contra Tijuana

1-1 contra Tijuana Jornada 16: 1-1 contra Querétaro

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Nicolás Larcamón podría ser despedido de Cruz Azul

Tras los malos resultados, contando el fracaso de fin de año del 2025, todos los caminos indican que el entrenador argentino podría ser despedido en las próximas horas y, de esa manera, tener un nuevo DT o un interino para dirigir a Cruz Azul en el partido ante Necaxa por la Jornada 17 y también en la Liguilla del Clausura 2026.

La afición y la directiva parecen haberle perdido la paciencia a Nicolás Larcamón. En la eliminación de la Concacaf Champions Cup ante LAFC, los fanáticos de Cruz Azul cantaron contra el DT, pidiendo que se vaya del club. En tanto, distintos reportes indican que la directiva de La Noria ahora tampoco confía en el entrenador, por lo que podría ser despedido.

Los fracasos de Nicolás Larcamón como entrenador de Cruz Azul