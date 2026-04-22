Cruz Azul no puede ganar en el Clausura 2026 y estos son todos sus resultados
La Máquina de Nicolás Larcamón parece no funcionar como se esperaba
Así como Cruz Azul podría ser sancionado con la quita de puntos tras lo ocurrido ante Querétaro, las malas noticias parecen no tener final. Pues La Máquina ya lleva 9 partidos seguidos sin conocer la victoria en este semestre. Contando el Clausura 2026 y la Concacaf Champions Cup, el equipo celeste no logra ganar y llega de la peor manera a la Liguilla.
Mientras que Nicolás Larcamón elevó un contundente reclamo a la Liga BBVA MX, lo cierto es que Cruz Azul está en plena crisis. Pues desde la última victoria de La Máquina fue cuando derrotó 3-2 a Rayados de Monterrey en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, jugado el 10 de marzo en el Estadio BBVA.
Todos los resultados de Cruz Azul en los últimos 9 partidos
- Jornada 11: 2-2 contra Pumas
- Concachampions - octavos, vuelta: 1-1 contra Monterrey
- Jornada 12: 1-1 contra Mazatlán
- Jornada 13: 1-2 contra Pachuca
- Concachampions - cuartos, ida: 0-3 contra Los Angeles
- Jornada 14: 1-1 contra América
- Concachampions - cuartos, vuelta: 1-1 contra Los Angeles
- Jornada 15: 1-1 contra Tijuana
- Jornada 16: 1-1 contra Querétaro
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Nicolás Larcamón podría ser despedido de Cruz Azul
Tras los malos resultados, contando el fracaso de fin de año del 2025, todos los caminos indican que el entrenador argentino podría ser despedido en las próximas horas y, de esa manera, tener un nuevo DT o un interino para dirigir a Cruz Azul en el partido ante Necaxa por la Jornada 17 y también en la Liguilla del Clausura 2026.
La afición y la directiva parecen haberle perdido la paciencia a Nicolás Larcamón. En la eliminación de la Concacaf Champions Cup ante LAFC, los fanáticos de Cruz Azul cantaron contra el DT, pidiendo que se vaya del club. En tanto, distintos reportes indican que la directiva de La Noria ahora tampoco confía en el entrenador, por lo que podría ser despedido.
Los fracasos de Nicolás Larcamón como entrenador de Cruz Azul
- Apertura 2025 de la Liga MX: Eliminado en semifinales por Tigres de la UANL.
- Derbi de las Américas y Copa Challenger: Perdió contra Flamengo y no pudo ganar el derecho a disputar el partido contra los africanos.
- Copa Intercontinental: Al no ganar el Derbi de las Américas y la Copa Challenger, no se ganó el derecho a jugar ante el PSG.
- Concachampions 2026: Eliminado en cuartos de final por LAFC.