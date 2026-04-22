Cruz Azul podría ser sancionado con la quita de puntos tras lo ocurrido ante Querétaro

Cruz Azul no levanta cabeza y sumó su noveno partido consecutivo sin triunfos. Empató contra Querétaro en la Jornada 16 del Clausura 2026 y llegan como uno de los equipos con más dudas a la Liguilla. Como si fuese poco, el punto sumado ante los Gallos Blancos podría estar en riesgo debido a una alineación indebida por parte del cuadro cementero. ¿Qué fue lo que sucedió?

¿Por qué Cruz Azul es acusado de alineación indebida?

Resulta que Paolo Arriaga, uno de los integrantes del cuerpo técnico de Cruz Azul que aparece registrado como Auxiliar o Asistente Médico en la página oficial de la Liga BBVA MX, estuvo presente a un lado de la banca. Esta acción fue interpretada como “alineación indebida” por parte de Querétaro, ya que creen que no debería estar allí presente debido a que en la cédula del partido no se encontraba su nombre.

Cabe destacar que el cargo médico durante el juego contra los Gallos le correspondió a Antonio Acevedo, quien es el médico oficial del primer equipo cementero, mientras que José Morales fue la persona encargada de aparecer como Auxiliar o Asistente Médico.

|X: Cruz Azul

En este contexto, Martín Federico Merchand, auxiliar del Comisario del partido, lo advirtió tras un diálogo breve junto al cuarto árbitro, Luis Alfredo García. Ambos le solicitaron a Arriaga que abandonara el campo de juego, quien posteriormente, tuvo una pequeña charla con el doctor Acevedo para luego marcharse a los vestidores.

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Cruz Azul niega caso de alineación indebida

Diversos reportes mencionan que desde La Máquina reconocen la presencia de Arriaga cerca de los banquillos, pero afirmaron que no se trata de un caso de alineación indebida. Cruz Azul alega que se trata de un especialista con el que cuentan en el equipo como parte de un protocolo de paro cardíaco, pero que una vez que le solicitaron que abandone el terreno de juego, este lo hizo sin problema alguno.

De esta manera, desde el conjunto cementero creen que no ha ocurrido ninguna falta al Reglamento de Competencia, por lo que Cruz Azul no debe recibir la quita de puntos. Además, justifican que varios clubes de la Liga BBVA MX cuentan con este tipo de personal y no se ha presentado ningún problema anteriormente.

Nicolás Larcamón y su opinión al respecto

El entrenador de La Máquina fue consultado en conferencia de prensa sobre la posible aparición de alineación indebida y, además de sorprenderse por la pregunta, negó cualquier tipo de posibilidad: “No hubo alineación indebida, ninguna situación fuera del reglamento”, sentenció.

“Respecto del staff, entiendo que hay un miembro que estaba a cargo de la parte de protocolo de paro cardíaco, ahí, en la zona de protocolo de paro cardíaco, y nada más que te pueda decir yo”, concretó el técnico argentino.

