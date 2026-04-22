Estos fueron los CULPABLES del empate de Cruz Azul ante Querétaro; ¿adiós a Larcamón?

La situación con Cruz Azul cada vez es peor, pues, con Nicolás Larcamón al mando, el equipo suma un total de nueve encuentros consecutivos sin lograr el triunfo. El último resultado fue un triste empate como visitante ante Querétaro, en duelo correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026.

cruz azul

Esta situación hizo que miles de aficionados explotaran en redes por el decante accionar de Cruz Azul en el campo, por lo que muchos aficionados dieron a conocer los que son, para ellos, los principales culpables de que el equipo se haya dejado 2 puntos en la cancha de La Corregidora.

¿Quiénes fueron los culpables del empate entre Cruz Azul y Querétaro?

José Paradela: El argentino ha tenido un nivel por demás cuestionable desde los últimos meses y ayer, que volvió a la titularidad, demostró que no se encuentra a tope ni físico ni deportivo, lo cual hizo que recibiera un sinfín de críticas de parte de los aficionados.

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Gabriel Fernández: Si bien tuvo un destacado encuentro, la realidad es que la falla que tuvo de último minuto de cara al marco fue suficiente para que el Toro recibiera comentarios negativos de parte de la afición de Cruz Azul, la cual no pudo creer la ocasión clara de gol que se perdió.

¿En qué posición de la tabla está Cruz Azul?

Después de pelear el liderato del Clausura 2026 durante gran parte del torneo, en estos momentos Cruz Azul se encuentra en la cuarta posición de la tabla general al sumar 30 unidades. De hecho, podría bajar hasta el quinto lugar si Toluca logra la victoria ante Mazatlán este día.

¿Nicolás Larcamón será despedido del club?

Distintos reportes sostienen que la directiva de Cruz Azul ya estaría cansada del manejo de Nicolás Larcamón como entrenador, por lo que se habría abierto una carpeta de rendimiento para conocer si el argentino sigue al mando del club o, bien, si se busca un sustituto a corto plazo.