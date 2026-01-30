Cruz Azul rompería el mercado con dos fichajes bomba de último minuto para el CL2026

Cruz Azul ha tenido uno de los mercados de fichajes más complicados de los últimos años luego de todas las bajas que ha tenido, así como de los futbolistas que estaban prácticamente firmados pero que, al final, no llegaron al club, teniendo como ejemplo claro de esto a Miguel Borja.

¿Cruz Azul debería dejar ir al portero Kevin Mier?

Con la única contratación de Agustín Palavecino hasta ahora, Cruz Azul sabe que debe sumar más refuerzos antes de que el mercado de transferencias termine en los próximos días. Por tal motivo, desde Sudamérica se habla que el club cementero se ha interesado en dos jugadores realmente interesantes para sus respectivos equipos.

¿Cuáles son los fichajes que Cruz Azul buscaría para el Clausura 2026?

De acuerdo con información del insider Ike Carrera, Cruz Azul tendría en mente el fichaje de dos elementos que vendrían desde Brasil y Uruguay y que, a su vez, reforzarían tanto la zona delantera como el apartado defensivo, siendo estos Luiz Araújo y Julián Millán, respectivamente hablando.

La fuente detalla que La Máquina ha comenzado los sondeos por los futbolistas pertenecientes al Flamengo y al Nacional a fin de ficharlos antes de que culmine el próximo periodo de transferencias, a finalizar el 9 de febrero. En adición, Ike menciona que hasta el momento no existe un acuerdo entre directivas, aunque las charlas siguen avanzando.

Luiz Araújo es un jugador de 29 años que se desempeña como extremo por ambas bandas o incluso por el centro del campo, y cuenta con un valor estimado de 7 millones de euros según Transfermarkt. Julián Millán, por su parte, es un central colombiano de 27 años que fue fundamental en el último título de su club y que, según indica la misma fuente, vale alrededor de 2.3 millones de euros.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el próximo juego de Cruz Azul?

Cruz Azul abrirá las acciones de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX este mismo viernes 30 de enero cuando visite el norte del país para enfrentar a Juárez FC. El partido se llevará a cabo en punto de las 21:00 horas y podrás disfrutarlo a través de las pantallas de Azteca 7.