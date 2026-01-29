¡Oficial! Estos son los 5 mexicanos que estarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Todo está listo para que los amantes del deporte a nivel mundial puedan disfrutar de una edición más de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 , mismos que se esperan sean una auténtica locura luego de los atletas que ya están confirmados para este evento, entre los que destacan 5 mexicanos que buscarán poner el país en alto.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Será durante un periodo de 15 días que alrededor de 2,900 atletas se den cita en Milano - Cortina para disfrutar de los Juegos Olímpicos de Invierno, un evento que, con el paso de los años, ha logrado tener una trascendencia cada vez mayor. Ahora bien, ¿quiénes son los 5 mexicanos confirmados para esta justa?

¿Quiénes son los 5 mexicanos que estarán en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Probablemente, el más conocido de los 5 atletas mexicanos es nada más y nada menos que Donovan Carrillo, el cual gracias a su técnica en el patinaje artístico ha comenzado a dar de qué hablar, por lo que buscará entregarle una medalla a México en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Del mismo modo, destacan Regina Martínez y Allan Corona, los cuales intentarán tener una decorosa participación a través del esquí de fondo. Finalmente, aparecen atletas como Sarah Schleper y su hijo Lasse Gaxiola, quienes juntos buscarán dar la sorpresa mediante el esquí alpino.

En este punto, vale decir que fue el propio Lasse quien logró el último boleto para la Delegación Mexicana a través del ranking internacional, motivo por el cual completó la formación estelar con la que el país intentará sumar una buena participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026.

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Prepárate, pues los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026 comenzarán el viernes 6 de febrero para culminar el domingo 22 del mismo mes. La ceremonia de inauguración se llevará a cabo en el Estadio San Siro, inmueble en donde el Milán y el Inter de Milán disputan sus partidos como local en la Serie A.

