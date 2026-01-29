¿Ochoa le ganó la carrera a Acevedo como tercer portero de la Selección? Este dato lo comprobaría

Mucho se ha hablado respecto a la competencia directa que hay en la Selección Mexicana en la posición de portero rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora, se dice que Guillermo Ochoa habría dado un paso fundamental en la lucha parejera que tiene con el guardameta Carlos Acevedo.

Acevedo, quien defiende los colores de Santos Laguna, ha sido convocado en las últimas participaciones de la Selección Mexicana, lo cual haría que su llamado al Mundial siga latente; sin embargo, todo podría cambiar de último minuto, sobre todo, en el llamado que Javier Aguirre hará en los próximos meses.

¿Ochoa será el tercer portero de la Selección para la Copa Mundial de la FIFA?

Distintos reportes aseguran que Javier, el Vasco Aguirre, tiene en mente llamar a Francisco Guillermo Ochoa para la Fecha FIFA que la Selección tendrá en marzo de este año; es decir, a solo tres meses del debut que tendrá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante el cuadro de Sudáfrica.

Un hecho que llama poderosamente la atención es que esta Fecha FIFA será fundamental para el cuadro nacional toda vez que enfrentará a selecciones de calibre como Portugal y Bélgica, mismas que, a priori, representan un reto más significativo y acercaría cada vez más a la convocatoria final que el Vasco tendría en mente para el Mundial.

Con ello, y considerando que Ochoa ha tenido muchos minutos con el Limassol de Chipre, todo haría indicar que este tiene cierta ventaja sobre Carlos Acevedo para ser el tercer portero de la Selección Mexicana en la búsqueda de sumar un mundial más en su carrera, lo anterior recordando que ya tiene 40 años de edad.

¿Quién será el portero titular de la Selección Mexicana para el Mundial?

Otro punto a detallar es el debate respecto a quién será el portero titular de la Selección Mexicana para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 . Dicho esto, todo parece indicar que quien se perfila para hacer su debut el próximo 11 de junio es Raúl Rangel, quien parece le ha ganado la batalla a Luis Malagón.