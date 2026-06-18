URGENTE: El gran problema que está frenando a Cruz Azul en pleno mercado de fichajes

Cruz Azul sabe que el Apertura 2026 de la Liga MX no espera a nadie. Mientras buena parte de la conversación entre la afición gira alrededor de posibles refuerzos como Jorge Sánchez, Julián Araujo o Juan Brunetta, en La Noria hay un asunto mucho más urgente que hoy mantiene en pausa parte de la planeación deportiva del club.

El problema tiene nombre y apellido: Gabriel “Toro” Fernández.

Y es que el delantero uruguayo entra en los últimos meses de cntrato y, hasta ahora, su renovación sigue sin resolverse. Aunque desde fuera pueda parecer un simple tema contractual, la realidad es que su situación está impactando directamente en la estrategia de fichajes de La Máquina.

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Cruz Azul necesita definir el futuro del Toro Fernández

La directiva cementera necesita tomar una decisión cuanto antes: renovar al atacante o abrirle la puerta a una salida.

No se trata únicamente del futuro de un jugador. También se trata de planificación. El cuerpo técnico necesita claridad para saber con qué piezas contará de cara al arranque del torneo.

Si el Toro continúa, Cruz Azul podrá enfocarse en reforzar otras posiciones prioritarias. Pero si no hay acuerdo, entonces la búsqueda de un delantero dejará de ser opcional para convertirse en una necesidad inmediata.

Y es que ese "pequeño" detalle cambia por completo el panorama. Buscar un refuerzo ofensivo complementario no es lo mismo que salir al mercado obligado a fichar a un “9” titular.

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El mercado de delanteros podría complicar a La Máquina

Y ahí aparece el verdadero problema para Cruz Azul. Encontrar delanteros confiables en la Liga MX nunca es sencillo. Los atacantes que garantizan goles son perfiles escasos, costosos y, normalmente, perseguidos por varios clubes al mismo tiempo.

Además, no es que falte tanto para arrancar el certamen. La pretemporada inició este 18 de junio y cada semana sin una resolución reduce el margen de maniobra. Esperar demasiado podría dejar a Cruz Azul negociando desde una posición débil.

Por eso, antes de pensar en bombazos o fichajes mediáticos, en La Noria primero deben resolver su urgencia principal, más que nada porque lo que realmente está frenando a Cruz Azul es la incertidumbre sobre el futuro del Toro Fernández.