Mientras Larcamón gana 2 millones en Cruz Azul, este es el sueldo más reciente de Martín Anselmi como DT

Nicolás Larcamón fue cesado de su cargo como entrenador de Cruz Azul. Los resultados recientes de su equipo convencieron a la directiva de terminar su contrato de forma anticipada, pese a estar ubicado en la cuarta posición de la tabla general del Clausura 2026. De esta manera, el técnico argentino dejará la institución en las próximas horas, como así también uno de los salarios más elevados de la Liga BBVA MX.

El periodista César Luis Merlo, especializado en fichajes, pudo confirmar que Larcamón dejará de ser el entrenador de La Máquina en las próximas horas. Una decisión que fue tomada de manera conjunta entre el presidente Víctor Velázquez y el director deportivo Iván Alonso. Así es como el estratega dejará un sueldo de 2 millones de dólares anuales, equivalentes a poco más de 34 millones de pesos en la actualidad.

|Crédito: Club de Futbol Cruz Azul / FB

Las diferencias salariales con Martín Anselmi

Tras el despido de Larcamón, los rumores sobre un posible regreso de Martín Anselmi al futbol mexicano comenzaron a tomar cada vez más fuerza. Desde el lado de Cruz Azul no hay indicios concretos, pero sí es cierto que el técnico argentino es uno de los candidatos más firmes para dirigir a Rayados de Monterrey. Además, estaría en carpeta del Club América en caso de que André Jardine sea cesado en un futuro no muy lejano.

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Sin embargo, contratar a Anselmi significaría un gasto grande para cualquier equipo de la Liga BBVA MX. Diversos reportes indican que el entrenador con pasado en Porto tenía un sueldo de 2,1 millones de dólares por temporada en Botafogo, su club más reciente. Esta cifra es similar a lo que percibía Larcamón hasta hace unas horas, equivalente a 36 millones de pesos.

Martín Anselmi|MexSport

De más está decir que, en caso de regresar al futbol mexicano, Anselmi se convertiría en uno de los entrenadores con los salarios más elevados de la Liga BBVA MX. Con estos números superaría a figuras como André Jardine del América o Efraín Juárez de Pumas. No obstante, aún es muy temprano para dictaminar su futuro.

Los números de Larcamón y Anselmi en Cruz Azul

Nicolás Larcamón

Partidos dirigidos: 47.

Ganados: 24.

Empatados: 16.

Perdidos: 7.

Goles a favor: 94.

Goles recibidos: 71.

Martín Anselmi