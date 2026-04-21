A Cruz Azul le llueve sobre mojado: El titular indiscutible que podría perderse el inicio de la Liguilla

Cruz Azul llega al cierre del torneo con la presión encima. y no solo por los resultados recientes ni por lo que dejó la eliminación internacional. También por detalles que, en otro momento, podrían pasar desapercibidos, pero hoy se vuelven una seria preocupación.

En la Noria saben que cada detalle y cada error puede salir muy caro, y por eso hay preocupación por un problema en el plantel titular: Uno de los jugadores indiscutibles podría perderse el inicio de la Fiesta Grande.

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Piovi, al límite en el peor momento

Gonzalo Piovi suma cuatro tarjetas amarillas en el torneo. Eso lo deja a una sola amonestación de recibir una suspensión automática. Si ve la quinta en el cierre de la fase regular, no podrá jugar el partido de ida de los Cuartos de Final.

Este es un escenario que ya causa preocupación en La Noria, pero aquí está el punto clave.

Las tarjetas amarillas se borran al iniciar la Liguilla, pero las suspensiones pendientes se mantienen. Es decir, si Piovi es amonestado en la última jornada, la sanción la cumpliría en el primer partido de eliminación directa.

Así que no hay margen de error.

Gonzalo Piovi gana en Cruz Azul 1 millón de dólares al año y de llegar al Inter Miami su sueldo de dupilicará|@gonzalopiovi

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El dilema de Nicolás Larcamón

La decisión pata el estratega Nicolás Larcamón no es sencilla. Piovi ha sido titular en todos los partidos y es una pieza fija en la defensa. Sacarlo implica perder solidez. Mantenerlo, arriesgarse a perderlo en el momento más importante.

Cualquier decisión tiene costo. Aunque también hay jugadores para suplirlo. Jorge Rodarte o Erik Lira aparecen como alternativas para ocupar su lugar en la zaga. Ninguno con el mismo recorrido en esa posición, pero sí como soluciones disponibles dentro del plantel.

Y es que en un torneo donde cada detalle cuenta, Cruz Azul tiene que cuidar algo más que los puntos. También tiene que gestionar riesgos, sobre todo cuando atraviesa el momento más crítico desde que Larcamón llegó a la institución.