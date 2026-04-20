Así va la tabla anual de la Liga BBVA MX para clasificar a la Concachampions 2027

A pesar de que el formato de la Liga BBVA MX se realiza con dos torneos por temporada y un campeón definido a través de una fase de Liguilla, también se premia con un jugoso incentivo económico y deportivo a los equipos que más puntos han sumado en ambos certámenes.

Te puede interesar: ¡ELIMINADO! Pumas queda FUERA de la Liguilla del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil

Chivas perderá jugadores por Selección: ¿pretexto para no ser campeón?

Así va la tabla anual de la Liga BBVA MX

En la recta final del Clausura 2026, las Chivas buscan clasificarse como líderes generales, mientras que en segundo y tercer lugar se encuentran actualmente el Pachuca y los Pumas; sin embargo, en la tabla anual los números son diferentes.

El equipo que más puntos sume entre el torneo Apertura 2025 y Clausura 2026 recibirá un premio económico de un millón de dólares (más de 17 millones de pesos), además de calificar a la Concachampions 2027 en caso de no llegar a la Final de alguno de los dos certámenes.

En este caso, actualmente la pelea está sumamente cerrada con el Toluca, Cruz Azul y las Chivas en los primeros tres lugares buscando hacerse de los premios que otorga la Liga BBVA MX.

La pelea por ser el mejor equipo de la temporada 2025-26 de la Liga BBVA MX está que arde con el Toluca sumando 64 puntos, al igual que el Cruz Azul, mientras que las Chivas tienen 63 unidades y con dos jornadas el ganador podría definirse por la diferencia de goles.

|X: Toluca

Así va la tabla anual de la Liga BBVA MX 2025-26

Toluca - 64 puntos Cruz Azul - 64 puntos Chivas - 63 puntos Tigres - 57 puntos América - 56 puntos Pachuca - 53 puntos Pumas - 51 puntos Rayados - 46 puntos Tijuana - 43 puntos Juárez - 39 puntos Atlas - 39 puntos Querétaro 36 - puntos León - 35 puntos Necaxa - 34 puntos Atlético de San Luis - 31 puntos Santos Laguna - 29 puntos Mazatlán - 26 puntos Puebla - 25 puntos

Te puede interesar: Jugó en Puebla, llegó a valer 80 millones, rechazó a la Selección Mexicana y hoy está sin equipo a sus 32 años