Los motivos por los que Larcamón cambia la alineación de Cruz Azul

Cruz Azul sigue en un bache después de llegar a una racha negativa de ocho partidos oficiales sin conocer la victoria, el último resultado, empate a un gol frente a Xolos de Tijuana, algo que los aleja del liderato y los coloca antes del partido entre América y Toluca en la tercera posición pero en caso de llegar el triunfo de los “Choriceros” en el Estadio Banorte, la Máquina podría bajar hasta el cuarto sitio de la tabla general.

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Necaxa vs Tigres | Resumen extendido | Jornada 15 | Clausura 2026

Rotan y no encuentran el rumbo

Tras el partido ante los fronterizos, Nicolás Larcamón explicó la razón por la que ha rotado mucho la alineación de Cruz Azul en los últimos juegos donde no han conseguido los resultados deseados.

"El equipo está como tiene que estar cuando representas a un equipo tan grande. Aparece la prueba real de estar a la altura de las exigencias, es un momento para demostrar. Siento que así como hace no mucho estábamos en una primavera de resultados, el hoy es evidentemente por la falta de resultados. En los últimos partidos cambiamos a línea de cuatro, hemos adelantado jugadores, buscamos variantes, Montaño hoy encontró esa respuesta futbolística. Casi completamos 50 tiros en los últimos dos juegos”, puntualizó Larcamón.

Cruz Azul cerrará la fase regular del Clausura 2026 visitando a Gallos Blancos del Querétaro y cerrando en casa (Estadio Cuauhtémoc) recibiendo a los Rayos del Necaxa. Los dirigidos por Larcamón deberán mejorar su performance de cara al cierre de la fase regular si quieren aspirar al título

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