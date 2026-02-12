Buenas noticias para Cruz Azul previo a la vuelta vs Vancouver FC

La Máquina de Cruz Azul se prepara de cara a la vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup donde lleva ventaja de 3-0 sobre el Vancouver FC. Este compromiso se realizará en el Estadio Cuauhtémoc y podrá tener dos debuts importantes para el conjunto celeste.

Fuerte presencia en ataque tendrá Cruz Azul

Por una parte el delantero nacionalizado, Nicolás Ibañez podrá tener sus primeros minutos como jugador del cuadro cementero luego de cerrar su fichaje en las últimas horas del pasado lunes 9 de febrero. Además Christian Ebere que ya debutó en la Liga BBVA MX el fin de semana frente a Toluca, podrá hacer su debut en el marco internacional si tiene minutos ante el Vancouver FC.

“Si la verdad que se terminó dilatando un poco las últimas incorporaciones fue un mercado de mucho movimiento, mucha decisión importante en el alcanzar un plantel que se pretendía, siento conformidad que tenemos un plantel muy competitivo y con un perfil de jerarquía y características que me representan, ambos están en la convocatoria, en Puebla, tendremos la oportunidad de verlos en cancha”, mencionó Nicolás Larcamón en conferencia de prensa.

Por último Larcamón mencionó que es muy prematuro para hacer predicciones de cómo les va a ir en ambas competiciones (Liga MX y Concacaf Champions Cup).

“Si nos va a alcanzar es muy prematuro hablar de la culminación de ambas competencias sin ver el recorrido, con el plantel que tenemos y la jerarquía de jugadores que integran nuestra nomina tenemos para ser competitivos y afrontar ambas competencias, creo en mis jugadores en lo individual y en conjunto”, finalizó el director técnico cementero.

