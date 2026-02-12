CONFIRMADO: este jugador de Chivas se pierde los 4 partidos más importantes del Clausura 2026 y hace sufrir al equipo

Aunque ya tiene árbitro designado, el Clásico Nacional entre Chivas y América tendrá una baja muy fuerte por el lado del Guadalajara. Es que hay un jugador que se perderá los 4 partidos más importantes del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, entre los que se incluye el duelo frente a las Águilas. Esta lesión no deja de preocupar a todos.

Mientras se habla de los jugadores que perderían su puesto tras la llegada de Jonathan Pérez a Chivas , lo cierto es que Gabriel Milito lamenta la baja de Luis Romo, que se ausentará en los 4 encuentros más importantes de este torneo y podría ampliarse a 7 duelos en esta Liga MX. Pero la lesión ya confirma que hará sufrir al equipo.

De acuerdo a la información del periodista Juan Manuel Figueroa, el pivote del Guadalajara sufrió un desgarro de segundo grado en uno de los músculos posteriores del muslo derecho, razón por la que estará al menos un mes fuera de las canchas. De esta manera, Luis Romo se perderá los partidos ante Club América, Cruz Azul, Deportivo Toluca y Atlas de Guadalajara.

Todos los partidos que se puede perder Luis Romo en Chivas

Con la lesión confirmada por distintos reportes, Luis Romo puede perderse los 4 partidos mencionados, que significan el Clásico Nacional, el duelo contra el último campeón de la Concachampions, contra el último bicampeón de México y el Clásico Tapatío de Guadalajara.

Pero además de esos 4 partidos que para muchos son los más importantes que tiene el Clausura 2026, Romo también podría estar ausente frente a Santos Laguna, Club León y Rayados de Monterrey. Sin dudas es una baja sensible para Milito, pues el pivote había jugado el 90’ de los 5 partidos de este campeonato.

Los números de Luis Romo en Chivas de Guadalajara

El mediocentro de 30 años lleva dos temporadas en el “Rebaño Sagrado”. De acuerdo a los datos de BeSoccer, estos son los números de Luis Romo en Chivas de Guadalajara: