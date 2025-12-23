Cruz Azul, el equipo que más finales de Liga BBVA MX ha perdido; ¿en cuántas fue derrotado?

El cierre del 2025 trajo consigo la imposibilidad de Cruz Azul de sumar un nuevo título de Liga BBVA MX , esto pese al increíble plantel y al gasto que se hizo en cuanto a refuerzos se refiere. En ese sentido, ¿sabías que el conjunto celeste es el cuadro que más finales perdidas tiene en la historia del futbol mexicano?

cruz azul

Si bien llegar a una instancia final de manera reiterada sugiere un buen trabajo a través de un eficaz proyecto deportivo, la realidad es que Cruz Azul ha tenido mala suerte al momento de disputar finales, destacando dentro de la Liga BBVA MX por ser el club con más finales perdidas en este apartado.

¿Cuántas finales de Liga BBVA MX ha perdido Cruz Azul?

Cruz Azul es, en estos momentos, el cuarto equipo más ganador de la Liga BBVA MX al contar con nueve títulos, por lo que solo Toluca, Chivas y América lo superan. No obstante, los celestes también son el cuadro que más finales ha perdido a lo largo de su historia dentro de la primera división.

Te puede interesar: ¿Cuándo y a qué hora será el Clásico Joven del Clausura 2026?

Te puede interesar: ¿Por qué Santiago Giménez escogió México sobre Argentina?

Hoy llega a su fin la etapa de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul tras:



🇫🇮 107 partidos

⚽️ 39 goles

🤝 12 asistencias

🏆 1 CONCACAF

🥇 1 Título de goleo de CONCACAF



De parte de todos los Azules…

¡Gracias por tanto, Sepu! 💙🥹 pic.twitter.com/37yfIwabbn — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 18, 2025

Es así como los de La Noria se confirman como el cuadro con más derrotas en finales al tener un total de 12 subcampeonatos, mismos de los cuales posiblemente el más recordado es la final del Clausura 2013 que perdieron frente a Las Águilas. Del mismo modo, los cementeros tienen un subcampeonato de Libertadores al caer ante Boca Juniors en 2001.

Los subcampeonatos de Cruz Azul en Liga BBVA MX se dividen de la siguiente forma: temporada 1969 - 1970, 1980 - 1981, 1986 - 1987, 1988 - 1989, 1994 - 1995, Invierno de 1999, Clausura 2008, Apertura 2008, Apertura 2009, Clausura 2012, Apertura 2018 y Clausura 2024.

Cruz Azul, ¿uno de los equipos más ganadores del futbol mexicano?

A pesar de lo mencionado en párrafos anteriores, es preciso mencionar que, si se cuentan todos los títulos oficiales en la historia, Cruz Azul es, junto a Chivas, el segundo equipo con más campeonatos al sumar un total de 26 , mismos de los cuales nueve han sido en formato Liga BBVA MX.