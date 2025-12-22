Así fue como Santiago Giménez rechazó jugar para Argentina y eligió a la Selección Mexicana

Santiago Giménez recientemente fue operado de la lesión en el tobillo que ha acarreado desde hace vario tiempo y que lo dejará fuera de las canchas durante los próximos meses. Y, en medio de este hecho, diversos usuarios han recordado la forma en cómo este se decidió por jugar para la Selección Mexicana.

Entrevista con SANTIAGO GIMENEZ... revela lo más COMPLICADO de enfrentar a Honduras en la Copa Oro

Para poner un poco de contexto, vale decir que Santiago Giménez es un futbolista argentino de nacimiento que, desde muy pequeño, llegó a México gracias a su padre, Christian Giménez. Este hecho le ayudó para disputar minutos con la Selección Mexicana prácticamente desde las categorías inferiores.

¿Por qué Santiago Giménez escogió a la Selección Mexicana por encima de Argentina?

El hoy técnico de Pachuca, Esteban Solari, contó que cuando estuvo a cargo de las selecciones menores de Argentina buscó a Santiago Giménez debido a las habilidades que comenzaba a mostrar a corta edad, hecho que llamó particularmente la atención del exfutbolista profesional.

Sin embargo, en una charla para Fox el argentino aseguró que el Chaquito rechazó la invitación debido a que se sentía más identificado con México, pues fue en este país en donde vivió la mayor parte de su proceso rumbo al profesionalismo y en donde se enamoró de la cultura nacional.

Solari explica que fue entre 2018 y 2019 cuando buscaron al mexicano gracias a la buena relación que existía con su padre, Christian Giménez. No obstante, desde el principio Santiago confesó que nunca pensó en jugar con su país de origen, pues tenía claro que quería defender la casaca tricolor.

¿Santiago Giménez se perderá la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026?

Distintos reportes indican que, tras pasar por el quirófano, el periodo de rehabilitación de Santiago Giménez será de alrededor de dos meses , lo cual sugiere que volvería a las canchas a finales de febrero del 2026; es decir, cuatro meses antes para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2206.