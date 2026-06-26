El dato que no sabías de Cruz Azul y lo coloca como el club más importante en la historia de los Mundiales

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se está llevando a cabo precisamente después de la consagración del décimo título en la historia de Cruz Azul, equipo que también ha entrado a la historia dentro de los clubes mexicanos y su relación con este tipo de eventos mundiales.

cruz azul

Como sabes, Cruz Azul cuenta con participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a la convocatoria de Erik Lira con la Selección Mexicana, así como el llamado del central Willer Ditta para el combinado de Colombia, esto después del gran nivel mostrado en el campo.

¿Por qué Cruz Azul entró a la historia dentro de los clubes mexicanos en los Mundiales?

La participación de Willer Ditta en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ayudó a Cruz Azul a que impusiera un nuevo récord dentro de la primera decisión mexicana, más precisamente en aquellos equipos que han mandado a jugadores extranjeros a este tipo de justas deportivas.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Y es que, con su llamado con Colombia, Cruz Azul se convirtió en el club mexicano que más extranjeros ha aportado en la historia de los Mundiales. Esto fue revelado por la propia Liga BBVA MX, misma que compartió este dato asegurando que Ditta es el décimo en su historia.

¿Qué jugadores extranjeros ha llevado Cruz Azul a los Mundiales?

Un punto a considerar es que Willer Ditta es el primer colombiano que Cruz Azul coloca en un evento mundialista; sin embargo, antes de él la escuadra celeste llevó a nueve jugadores más, siendo el primero de ellos el chileno Alberto Quintano durante el Mundial de Alemania 1974.

El paraguayo Adolfino Cañete fue el segundo en México 1986, mientras que el tercero fue el norteamericano Cle Kooiman en 1994. A partir de ahí, Cruz Azul también mandó a Julio César Yegros, Sebastián Abréu, Denis Caniza, Cristian Riveros, Joao Rojas y Michael Estrada, el último en Rusia 2018.