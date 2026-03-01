OFICIAL: Kevin Mier reaparece con Cruz Azul

Buenas noticias para la Máquina Celeste de Cruz Azul y sus aficionados, reapareció el arquero Kevin Mier. El guardameta colombiano estuvo presente en un palco del Gigante de Acero para ver a sus compañeros en el cotejo contra los Rayados de Monterrey correspondiente a la jornada 8 del Torneo Clausura 2026. Con ello, aumentan las dudas de lo qué hara Nicolás Larcamón en las próximas semanas cuando tenga que elegir entre el colombiano y Andrés Gudiño como portero titular.

Tras varios días de suspenso debido a que Mier borró todas sus fotos relacionadas con la Máquina Celeste en su cuenta personal de Instagram, parece que los seguidores del cuadro capitalino pueden estar tranquilos en relación con su jugador. Cabe recordar que, el ex jugador del Atlético Nacional de Colombia no juega desde el año pasado tras la lesión que sufrió en un choque con Adalberto Carrasquilla en la jornada 17 del Torneo Apertura 2025 que desató una polémica gigante.

Dilema para Nicolás Larcamón

Las buenas actuaciones de Andrés Gudiño en la liguilla del pasado semestre y en las primeras jornadas del presente certamen Clausura 2026 han abierto la posibilidad de que el arquero mexicano se quede con la titularidad de Cruz Azul. De hecho, algunos internautas lo candidatearon para ser el tercer arquero convocado de la Selección Nacional de nuestro país solo por detrás de Luis Ángel Malagón del Club América y de Raúl Rangel de las Chivas del Guadalajara.

Segpun información del portal especializado Transfermarkt, Mier con 25 años tiene contrato hasta 2029 con la Máquina Celeste y está valuado en siete millones de euros, por otro lado, Gudiño de 29 años tiene vículo con el club de La Noria hasta 2027 y tiene un valor de un millón de euros.