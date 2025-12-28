Ofrecen una millonada por una estrella de Cruz Azul

Cruz Azul podría perder a una de sus grandes figuras para el Clausura 2026. Se trata de Giorgios Giakoumakis, futbolista griego que pertenece a La Máquina, pero que actualmente se encuentra a préstamo en el PAOK Salónica de Grecia y por el que podría recibir una importante suma.

Atlético Mineiro, dispuesto a pagar una millonada por Giorgios Giakoumakis

El Atlético Mineiro habría presentado una oferta de 6.5 millones de dólares por hacerse de la carta de Giorgios Giakoumakis que pertenece a Cruz Azul y que actualmente juega en el futbol de Grecia.

Durante su estancia en el conjunto cementero, Giakoumakis no tuvo el rendimiento esperado y fue acosado por las lesiones, por lo que, al no entrar en planes, la directiva decidió prestarlo al PAOK.

Durante el último semestre, el griego ha convertido nueve goles en 20 partidos, por lo que ha levantado el interés del Atlético Mineiro que estaría dispuestos a pagar su carta.

Giorgos Giakoumakis podría irse del equipo a Grecia, pero también existe a opción de que Cruz Azul se lo quede ante la caída de Luka Jovic|@giakoum9_official

Será decisión de Giakoumakis si acepta la oferta por parte del Atlético Mineiro o permanece cedido en su país durante un semestre más.

Cabe señalar que Giakoumakis tiene recorrido en ligas de Polonia, Escocia, Países Bajos, Estados Unidos y la Liga MX.

