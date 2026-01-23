Referente mexicano de Cruz Azul a un paso de marcharse a Europa con un viejo conocido

El buen arranque de Cruz Azul en el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX no ha pasado desapercibido y desde Europa ya han puesto la mira en uno de sus referentes que podría convertirse en refuerzo para este mercado de pases invernal y jugar al lado de uno de sus excompañeros.

Te puede interesar: OFICIAL: TV Azteca Deportes transmitirá EN VIVO una de las MEJORES ligas del mundo

¡La falla Berterame y México deja ir el primero! | Panamá vs México

PAOK Salónica, interesado en fichar a Jorge Sánchez

De acuerdo con información de Jorge Luis Merlo, el PAOK Salónica de Grecia ha presentado una oferta formal para hacerse de los servicios de Jorge Sánchez y contratar al jugador mexicano antes de que cierre el mercado de pases invernal que se desarrolla actualmente.

Sánchez ha sido un titular indiscutible en los tres partidos que se han disputado actualmente en lo que va del Clausura 2026 y en caso de concretarse su pase jugaría al lado de su excompañero en Cruz Azul, Giorgios Giakoumakis, quien aun pertenece a La Máquina y se encuentra a préstamo en el club griego.

Ha sido precisamente gracias a las contribuciones de Giakoumakis que el PAOK marcha actualmente como líder de la Superliga griega, además de estar a un paso de conseguir el boleto a la siguiente ronda en la UEFA Europa League.

Jorge Sánchez saldría solo si llega una muy buena oferta|Crédito: @CruzAzul / X

Las negociaciones entre el Cruz Azul y el PAOK por hacerse de los servicios de Jorge Sánchez han comenzado y solo sería cuestión de definir el precio de la transferencia para concretar el pase.

En caso de que las negociaciones continúen por buen puerto sería el regreso de Sánchez al futbol europeo, luego de que el lateral mexicano militara en el Ajax y el Porto entre 2022 y 2024, antes de volver a Cruz Azul.

Te puede interesar: ¿Lo extraña Cruz Azul? El GOLAZO de Giakoumakis a un gigante de España en la Europa League (VIDEO)