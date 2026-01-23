¿Lo extraña Cruz Azul? El GOLAZO de Giakoumakis a un gigante de España en la Europa League (VIDEO)

Giorgios Giakoumakis sigue en plan grande durante su paso por el PAOK Salónica de Grecia y este jueves 22 de enero convirtió un gol desde los 11 pasos ante el Real Betis en compromiso de la Jornada 7 de la primera fase de la UEFA Europa League.

Giorgios Giakoumakis anota en la victoria ante Betis en la UEFA Europa League

Cruz Azul sigue muy de cerca el rendimiento de Giorgios Giakoumakis, jugador cuya carta le pertenece al club cementero y que prestó durante un año al PAOK Salónica, luego de no tener el rendimiento esperado en La Noria.

Sin embargo, el Grecia ha tomado un segundo aire y se ha convertido en el goleador del PAOK tanto en la Superliga griega como en la UEFA Europa League en donde anotó este jueves desde el manchón penal para sentenciar la victoria de su equipo.

Giakoumakis es uno de los goleadores del PAOK en la Europa League y su equipo está a un paso de meterse en la siguiente ronda, mientras que en la Superliga son los líderes de la tabla, junto con el AEK de Atenas de Orbelín Pineda.

Giorgos Giakoumakis converts the penalty 86'



🇪🇺 PAOK 2-0 Real Betis pic.twitter.com/E0JAa6UFh1 — Pixie (@Pixieislive) January 22, 2026

El griego convirtió el segundo tanto del partido en el minuto 85 con un penal perfectamente ejecutado mandando el esférico pegado al poste y dejando sin posibilidades al guardameta, quien esperó hasta el último momento para tratar de adivinar las intenciones del delantero.

Actualmente, Giakoumakis se encuentra en gran momento goleador y ha conseguido siete goles en sus más recientes ocho partidos disputados, lo que muy probablemente provocará que PAOK y Cruz Azul se sienten a negociar sobre el futuro del futbolista cuando llegue el próximo verano y expire su contrato a préstamo.

