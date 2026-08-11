OFICIAL: Cruz Azul jugará en Cuernavaca su próximo partido del Apertura 2026

El Cruz Azul buscar darle vuelta a la página luego de la estrepitosa derrota de 10-0 que sufrió este fin de semana a manos del América en la Jornada 2 del Apertura 2026 y su siguiente partido de la Liga Femenil BBVA MX será ante el Atlante en la cancha de la Unidad Deportiva Centenario en Cuernavaca, Morelos.

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Cruz Azul Femenil disputará su partido de la Jornada 3 ante Atlante

La Máquina Femenil necesita retomar el rumbo lo antes posible, tras lo ocurrido en el Estadio Azteca y su siguiente enfrentamiento será frente al Atlante que ha tenido un arranque regular en su debut en la Liga Femenil.

El Cruz Azul buscará salir del mal momento cuando se midan a las Potras de Hierro del Atlante en la cancha de la Unidad Deportiva Centenario en Cuernavaca, Morelos, este viernes 14 de agosto en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Las Cementeras suman tres puntos en el arranque del torneo Apertura 2026 y marcha en el puesto ocho del Grupo A. Cabe señalar que la Liga Femenil MX cambió de formato a partir de este semestre con menos partidos para los equipos en Fase Regular.

Por su parte, el Atlante, que también comparte grupo con el Cruz Azul, tiene la misma cantidad de puntos que las cementeras, pero con mejor diferencia de goles que les permite colocarse de manera momentánea en el quinto lugar de su sector.

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