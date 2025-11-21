¿Podría ir a prisión? La estrella de Cruz Azul que fue demandado y acusado de un grave delito

Kevin Mier, portero de Cruz Azul, se encuentra en problemas legales por el abandono e incumplimiento de contrato de arrendamiento, luego de haber dañado y robado algunas pertenencias de la casa en la que rentaba.

Kevin Mier, demandado por incumplimiento de contrato

Fuentes cercanas a Azteca Deportes confirmaron que Kevin Mier se encuentra demandado por parte de la dueña de una propiedad que alquilaba en el sur de la Ciudad de México y en la cual ha causado graves daños, además de hurtar un horno de microondas.

De acuerdo con el expediente fechado en el 9 de octubre del 2025, el portero de Cruz Azul mantiene un adeudo con la propietaria de la vivienda de 270 mil pesos, producto de los meses de renta que dejó de pagar Mier.

El guardameta había estado viviendo en la propiedad desde enero del 2024, fecha en la que llegó a la Liga BBVA MX para jugar con Cruz Azul, la cual previamente estuvo arrendada por el jugador Kevin Castaño.

Mexsport El salario de Kevin Mier supera los $200 dólares por hora

Kevin Mier, sin Liguilla por lesión

Kevin Mier no podrá disputar la Liguilla del Apertura 2025 debido a una lesión en la tibia tras recibir una barrida de Adalberto Carrasquilla en el partido de la Jornada 17 de la Liga BBVA MX ante Pumas.

El portero cementero también se perderá el arranque del torneo Clausura 2026 y su convocatoria con la Selección de Colombia para disputar la Copa del Mundo 2026 también está en riesgo debido al tiempo de recuperación que le tomará.

Cruz Azul se prepara para enfrentar a las Chivas en la fase de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025, partidos que tendrá que disputar con su portero suplente Andrés Gudiño.

