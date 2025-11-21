CONFIRMADO: Chivas incorpora a un jugador previo al duelo de Liguilla ante Cruz Azul

Chivas prepara el duelo de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 ante Cruz Azul, por lo que Gabriel Milito integró a un jugador a la plantilla. Se trata de Samir Inda, un joven de 18 años que apenas debutó con el club en este torneo e impresionó con su buen futbol al marcar un gol, pero hubo una polémica de patrocinadores que dejó de lado su gran desempeño.

El Rebaño Sagrado regresó a los entrenamientos después de varios días de descanso por la Fecha FIFA de noviembre y lo que llamó la atención fue que el entrenador argentino volvió a integrar al mediocampista tras un debut de ensueño al marcarle un gol a Necaxa en la jornada 10 ante Necaxa .

Chivas Samir Inda es el jugador que Gabriel Milito incorporó a Chivas; fue el autor de un golazo en la jornada 10

Inda saltó a la cancha al minuto 84 y fue cuestión de tiempo para hacerse presente en el marcador con un golazo para poner el 3-1 definitorio ante los Rayos. El futbolista de 18 años solo ha disputado un partido en el Apertura 2025 y ello obedeció a una urgencia de conjunto rojiblanco ante la falta de mediocampistas.

¿Quién es Samir Inda, la incorporación de Chivas y su polémica tras debutar?

Samir Inda es un canterano de Chivas que llegó al club con tan solo 14 años. Pasó por las diferentes categorías menores hasta que se integró al Tapatío de la Liga de Expansión MX, club con el que ya terminó participación, por lo que se integró nuevamente al primer equipo del Guadalajara.

Al mediocampista lo están llevando de a poco, pues a pesar de que debutó en Primera División con gol, está cumpliendo con su proceso formativo, pues en este Apertura 2025 también jugó con la categoría Sub-21 y se espera que pueda ser considerado en próximos partidos por Gabriel Milito.

La polémica de Inda tras su debut se debió a que el jugador aún era menor de edad y portó un uniforme con la publicidad de una casa de apuestas, hecho que está prohibido en el reglamento de la Liga BBVA MX.