Jugó en el Manchester United y tiene 28 años, hoy es la estrella del Congo para el Mundial 2026

La República Democrática de El Congo se dice lista para disputar la primera Copa Mundial de la FIFA en este 2026 con este nombre, motivo por el cual son muchas las curiosidades detrás de este país, destacando su máxima estrella que, en el pasado, jugó para el Manchester United.

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Con apenas 28 años de edad, este jugador no solo puede presumir haber estado en el Manchester United, sino también seguir activo en la Premier League. Por tal motivo, no está de más hablar de Aaron Wan-Bissaka, la estrella de El Congo rumbo al Mundial 2026.

¿Cuál es el paso de Aaron Wan-Bissaka en la Premier?

Nacido en Inglaterra el 26 de noviembre de 1997, Aaron Wan-Bissaka es un lateral derecho que también se puede desempeñar como extremo y que, ahora mismo, juega en el West Ham de la Premier League, aunque en el pasado formó parte del Manchester United de Inglaterra.

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Y es que, después de sobresalir como un elemento llegador por las bandas en el Crystal Palace, el Manchester United lo adquirió en 2019 a cambio de 55 millones de euros. Con el club sumó un total de cinco años y sumó casi 16,000 minutos jugador en poco menos de 200 juegos disputados.

Desde hace un par de años el lateral forma parte del West Ham, y fue precisamente en este periodo en donde declinó su participación con Inglaterra para unirse de lleno a la República Demcrática de El Congo, motivo por el cual es la estrella más grande que el país tiene rumbo al Mundial 2026.

¿En qué Grupo está el Congo dentro del Mundial 2026?

El Congo forma parte del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los más interesantes que habrá en esta fase. Los juegos de los africanos se dividirán de la siguiente forma: