¿Y el América? Estos son los 3 CLUBES que buscaron traer de regreso a Raúl Jiménez

América ha comenzado a preparar lo que será el siguiente torneo luego de la dolorosa eliminación que vivió a manos de Pumas en los cuartos de final del Clausura 2026, por lo que distintos nombres, entre ellos Raúl Jiménez, suenan para reforzar al plantel azulcrema.

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Raúl Jiménez es un futbolista mexicano que se desempeña en la Premier League con el Fulham, aunque es una realidad que podría regresar a la Liga BBVA MX una vez culmine su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora bien, ¿qué escuadras buscaron repatriarlo en el pasado?

¿Qué equipos buscaron traer de regreso a Raúl Jiménez a la Liga BBVA MX?

Más allá del evidente interés que el Club América ha mostrado por Raúl Jiménez desde hace algunos años, la realidad es que los de Coapa no ha sido la única escuadra que han tenido el deseo de regresarlo a México, pues otras como Cruz Azul, Rayados y Tigres también lo han buscado.

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Fue a través de un documental para Claro Sports que Raúl Jiménez aseguró que, además del cuadro azulcrema, los celestes y ambos equipos regios intentaron convencerlo de volver cuando aún tenía un año de contrato con los Wolves; es decir, tiempo después del desafortunado suceso que vivió con David Luiz.

No obstante, el atacante comentó que, pese a haber agradecido el interés, su objetivo en ese entonces era mantenerse en Europa durante más años. Fue ahí cuando llegó la oferta del Fulham, equipo en donde ya suma más de 100 partidos como titular y entrando de cambio.

¿Cuántos goles tiene Raúl Jiménez en la Premier League?

A lo largo de su carrera como profesional, Raúl Jiménez ha formado parte de dos instituciones de la Premier League, siendo estas el Wolverhampton y el Fulham. En su etapa en ambas escuadras, el canterano azulcrema presume 88 anotaciones y 29 pases a gol en 279 duelos disputados.