La mala noticia que recibió Cruz Azul y Larcamón previo a la fase final del Clausura 2026

La Máquina de Cruz Azul atraviesa por uno de los peores momentos desde la llegada de Nicolás Larcamón, mismo que se da precisamente a dos jornadas de la Liguilla del futbol mexicano, lo cual impide que el conjunto cementero sea considerado uno de los favoritos del Clausura 2026.

cruz azul

Aunado a esto, los de La Noria han recibido una pésima noticia que impide que sus aficionados se puedan ilusionar con la consagración de la décima en este torneo, lo cual ha hecho que algunos integrantes de la directiva comiencen a cuestionarse lo que ocurrirá con Cruz Azul de cara a la siguiente campaña.

¿Qué noticia recibió Cruz Azul a días para la Liguilla del Clausura 2026?

Si se consideran los duelos correspondientes a los cuartos de final de la Concachampions, Cruz Azul cuenta con una increíble racha negativa que deriva de ocho encuentros en donde no ha sumado victorias, un registro que enciende las alarmas y que se ha posicionado como uno de los peores de los últimos años.

Te puede interesar: ¿Cuál fue el homenaje que la Fórmula 1 le rindió a Sergio, Checo Pérez?

Te puede interesar: América, interesado en un jugador con 5 goles en el Clausura 2026 con Santos

De hecho, Nicolás Larcamón recientemente superó la racha de siete encuentros sin victoria obtenida en la temporada 2022 - 2023 de la mano de Raúl Gutiérrez y Joaquín Moreno. Con ello, el DT argentino está a solo un partido de sumar nueve sin victoria y alargar algo que ha ocurrido con otros entrenadores.

Elementos como Luis Fernando Tena, Rubén Omar Romano, Paco Jémez y Ricardo Ferretti han hilado nueve partidos sin victoria a lo largo de la historia celeste, hecho que Larcamón y Cruz Azul buscarán evitar precisamente este día cuando visiten la Corregidora para medirse a Querétaro.

¿Contra qué equipos cierra Cruz Azul el torneo regular?

La buena noticia para Cruz Azul es que, en esencia, cerrará con equipos que son inferiores en cuanto a plantilla se refiere. Este día enfrentará la Jornada 16 ante los Gallos del Querétaro, mientras que cerrará la temporada regular el próximo domingo cuando se mida al Necaxa en la cancha del Cuauhtémoc.