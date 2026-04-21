MLB 2026: Estos son los 15 JUEGOS que se disputarán HOY martes 21 de abril

Este martes 21 de abril la MLB presenta una jornada más correspondiente a la temporada 2026 - 2027, misma que ha sido una de las más intensas y llamativas de los últimos años dentro del Rey de los Deportes. Por tal motivo, es preciso que conozcas el horario de cada uno de los juegos de hoy.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Tal y como normalmente ocurre, las Grandes Ligas presentarán, durante hoy martes 21 de abril, un total de 15 juegos que se distribuirán a lo largo del día y que forman parte de la Liga Nacional y Americana. Ante ello, no está de más que conozcas qué equipos se enfrentan y sus respectivos horarios de transmisión.

¿Cuántos títulos tienen los Dodgers de los Ángeles en la MLB?

En estos momentos, los Dodgers de los Ángeles están convertidos en el auténtico equipo a vencer dentro de la MLB no solo por haber ganado la última Serie Mundial, sino también por el espectacular inicio de temporada que han tenido, mismo que lo convierten en el cuadro con más victorias hasta el momento.

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Oh look another Yordan HR! pic.twitter.com/nailMVekIG — Houston Astros (@astros) April 19, 2026

Además, vale decir que Los Ángeles forma parte del Top 5 de equipos más ganadores en la historia de la MLB al sumar nueve campeonatos, destacando el último obtenido en la temporada pasada. Encima de ellos solamente aparecen escuadras de la talla de los Yankees, los Cardenales, las Medias Rojas y los Atléticos.

¿Qué juegos de la MLB se disputan hoy martes 21 de abril?