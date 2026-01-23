Cruz Azul se olvida de Miguel Borja y ya busca a otro delantero en Sudamérica

Luego de que no se lograra concretar el fichaje de Miguel Borja, el Cruz Azul continúa trabajando para conseguir un refuerzo en su delantera y desde Uruguay aseguran que La Máquina ya habría puesto la mira sobre un atacante de Peñarol.

Cruz Azul buscaría fichar a Matías Arezo

Las negociaciones para concretar el fichaje de Miguel Borja no llegaron a buenos términos por distintos motivos como la falta de plazas para jugadores No Formados en México en Cruz Azul, pero también ante el desinterés de Iván Alonso de contratar al colombiano.

Sin embargo, Cruz Azul seguiría buscando a un fichaje para su delantera y el medio uruguayo Sport890 asegura que Matías Arezo estaría en la mira de Alonso para reforzar el ataque del conjunto cementero.

Arezo fue uno de los goleadores de Peñarol durante el pasado semestre al convertir ocho goles en 15 partidos en la Liga Uruguaya, además de tres tantos más en cuatro cotejos de la Copa.

El delantero, de 23 años, cuenta con experiencia en Europa tras haber militado en el Granada tanto en la Primera como en la Segunda División española, además de un paso por el Gremio de Brasil.

Sin embargo, para que la llegada de Arezo pueda ser factible el Cruz Azul aun debe desocupar una vacante de jugador No Formado en México y entre los candidatos para dejar a La Máquina se encuentran el polaco Mateuz Bogusz, quien está en pláticas para marcharse a Houston Dynamo, y Camilo Cándido que podría salir con rumbo al Nacional de Uruguay.

