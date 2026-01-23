Juega con Nicolás Larcamón y admitió que en realidad siempre será aficionado de Chivas

Nicolás Larcamón tiene en su plantilla a un jugador que se declaró abiertamente aficionado de Chivas, pese a que es un referente y muy querido por la afición de Cruz Azul. Andrés Gudiño es el futbolista que desde pequeño le va al Guadalajara, ello debido a su gran admiración por el arquero Oswaldo Sánchez .

El capitán de la Máquina en la Liguilla del Apertura 2025 tras la lesión de Kevin Mier , admitió en el podcast El Reportero su admiración por el conjunto rojiblanco, aunque aclaró que también siente un amor especial por el equipo de la Noria, ya que fue el club que le dio la oportunidad de debutar en la Liga BBVA MX.

Andrés Gudiño se declaró abiertamente aficionado del Rebaño Sagrado.|@andresggp

Andrés admitió que el cariño al Guadalajara se dio porque desde muy pequeño fue aficionado del portero Oswaldo Sánchez, quien permaneció en el club de 1999 hasta 2006,año en que se marchó a Santos Laguna tras coronarse campeón ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

Asimismo, el jugador de 28 años declaró que el amor al conjunto rojiblanco viene de su abuelo, quien es aficionado chiva y de niño siempre lo invitaba a ver los partidos del equipo que ahora es líder del Clausura 2026 tras 3 jornadas invictos.

Él es el aficionado de Chivas que juega con Nicolás Larcamón

Larcamón le brindó la confianza a Andrés Gudiño de ser el arquero titular del equipo en la Liguilla del Apertura 2025 y en el inicio de este Clausura 2026, tras la lesión de Kevin Mier, quien se espere regrese a las canchas a más tardar en abril.

Gudiño no solo fue el guardián del arco celeste, pues también el equipo y el entrenador lo respaldó al darle el gafete de capitán, debido a que es el único futbolista que queda de aquella plantilla que rompió la sequía de más de 23 años al conquistar el título del Torneo Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX.

El nacido en Mérida, Yucatán, y la Máquina, marchan en cuarto lugar en el presente torneo al sumar 6 puntos, producto de 2 victorias y una derrota, la cual fue inesperada para todos los aficionados, ya que cayeron en la primera jornada ante León, el peor equipo del Apertura 2025.