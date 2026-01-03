Cruz Azul prepara un mediocampo de terror para el Clausura 2026

Cruz Azul no quiere repetir errores. Después de un semestre marcado por altibajos, la directiva celeste se mueve con decisión en el mercado para darle a Nicolás Larcamón una de las zonas más determinantes del campo totalmente fortalecida: el mediocampo. Y el nombre que puede cambiarlo todo es Agustín Palavecino.

Aunque el fichaje todavía no está cerrado, en las últimas horas La Máquina avanzó de manera significativa en las negociaciones con Necaxa. El plan está claro: liberar un cupo de extranjero, ajustar piezas internas y acelerar una operación que podría redefinir el Clausura 2026.

La posible salida de Mateusz Bogusz abriría espacio en la plantilla, mientras que la llegada de Miguel Borja obligará a una segunda liberación. En ese escenario, Palavecino aparece como la pieza ideal para corregir uno de los grandes problemas del equipo: la irregularidad colectiva.

El argentino no solo fue uno de los mejores mediocampistas del futbol mexicano en 2025; también destacó por algo que Larcamón valora por encima de todo: regularidad, orden y continuidad.

El mediocampo de lujo que imagina Larcamón en Cruz Azul

Si la operación se concreta, Cruz Azul podría presumir uno de los mediocampos más completos de la Liga MX. Los nombres hablan por sí solos: Charly Rodríguez, Erik Lira, Jeremy Márquez, Luka Romero, José Paradela y Agustín Palavecino.

Un abanico amplio, pero sobre todo funcional. La intención del cuerpo técnico es clara: conectar líneas. Durante el torneo anterior, Paradela cargó con demasiada responsabilidad creativa y, en muchos partidos, su talento individual no alcanzó para unir la mitad de la cancha con el ataque.

Ahí es donde Palavecino encaja como solución natural. Su lectura del juego permitiría unir a Paradela con Gabriel Fernández, al mismo tiempo que libera a Charly y Márquez para llegar desde segunda línea. Menos desconexión, más control y mayor fluidez ofensiva.

Además, jóvenes como Amaury García o Emmanuel Sánchez podrían encontrar minutos en un entorno mucho más ordenado, algo clave para su desarrollo.

La estrategia de Cruz Azul para cerrar a Palavecino

El tiempo apremia. El mercado interno de la Liga MX cierra el 4 de enero, por lo que Cruz Azul necesita acelerar decisiones. Iván Alonso ya tiene una hoja de ruta: intercambio más dinero para convencer a Necaxa.

Aunque se especuló con Lorenzo Faravelli como moneda de cambio, la realidad es que sería otro elemento de la plantilla el que entraría en la negociación, reduciendo el costo total de la operación y facilitando el acuerdo financiero.

Cruz Azul sabe que Palavecino no es solo un refuerzo más. Es una apuesta estructural. Y si llega, el mensaje será claro: La Máquina va en serio por el Clausura 2026.