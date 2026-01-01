Mateusz Bogusz se desvaloriza en Cruz Azul: nadie puede creer su nuevo precio

El nombre de Mateusz Bogusz volvió a colocarse en el centro de la conversación en Cruz Azul , aunque esta vez no por su rendimiento dentro del campo. A pocos días del arranque del Clausura 2026, el mediocampista polaco sigue sin presentarse en La Noria para la pretemporada, algo que le costó el descenso en su cotización tras la última actualización de Transfermarkt.

Bogusz llegó a La Máquina a inicios de 2025 con un cartel importante y rápidamente se convirtió en una pieza relevante del plantel. Durante el primer semestre del año fue un futbolista recurrente y tuvo participación clave en la obtención de la Concachampions. Sin embargo, el escenario cambió de forma notoria en la segunda mitad del año.

La llegada de Nicolás Larcamón modificó la estructura del equipo y poco a poco el polaco perdió protagonismo. En el Apertura 2025, Bogusz no logró consolidarse como titular y sus apariciones fueron cada vez más breves. Por este motivo, no sorprende que haya pasado de tener un valor estimado de 7.5 millones de euros a costar €6,000,000 en 2026.

El futuro incierto de Bogusz en Cruz Azul

A la baja actividad en la cancha se sumaron situaciones extradeportivas que tampoco ayudaron. Su ausencia en el arranque de la pretemporada generó indignación en La Noria y obligó a la directiva a aclarar internamente su situación. Si bien posteriormente se supo que el jugador se encontraba en Polonia por una rehabilitación, el hecho de no presentarse con el grupo provocó rumores sobre una posible salida.

Desde la óptica del mercado, Transfermarkt suele penalizar a los futbolistas que combinan pocos minutos, incertidumbre contractual y dudas sobre su continuidad. En ese sentido, la reducción de 1.5 millones de euros en el valor de Bogusz parece responder al contexto que este atraviesa. ¿Podrá recuperar su cotización anterior en 2026?