Cruz Azul no sabe perder en CU: ¿Cuántos partidos sin derrota suma en el estadio de Pumas?

La Máquina de Cruz Azul se ha convertido en uno de los equipos más importantes del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, al menos, en cuanto a puntos se refiere. Y parte de lo anterior deriva de la imbatibilidad que suman en CU, inmueble en donde no han sido derrotados desde su llegada hace varios meses.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Después de los problemas que tuvo para mantenerse en el Ciudad de los Deportes, así como de la remodelación que le impide seguir en el Estadio Banorte, la directiva de Cruz Azul optó por jugar sus partidos como local en CU, inmueble en donde, incluso, tiene mejores registros desde su llegada que Pumas.

¿Cuántos partidos tiene Cruz Azul en CU sin derrota?

Fue a inicios de este año cuando Cruz Azul tomó la decisión de jugar todos sus partidos de local en la cancha del Olímpico Universitario, un recinto en donde acumula 18 encuentros hasta ahora. A este se le debe sumar el partido de local que tuvo en el Estadio Cuauhtémoc precisamente ante los Pumas.

Imágenes que no sabías que necesitabas… parte 2. 💙



➡️ Luka y el “Centavo” Muciño.

➡️ Rodolfo Rotondi y Roberto Reynoso.

➡️ Larcamón y Raúl Cárdenas

➡️ Lussenhoff y Piovi



¿Cuál otra harían ustedes, Azules? 👀 pic.twitter.com/d4QtruteYv — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 15, 2025

En estos 19 encuentros, Cruz Azul no solo no ha perdido, sino que acumula un total de 15 victorias por solamente cuatro empates, así como 39 goles a favor y 11 tantos en contra. De hecho, su último triunfo en CU fue precisamente ante Toluca, el flamante campeón de México, el pasado 23 de agosto.

¿A qué equipos no ha podido vencer Cruz Azul en CU?

De los cuatro empates antes mencionados, uno de ellos se dio en la fecha inaugural del Apertura 2025 de la Liga MX al igualar ante Mazatlán por 0-0. Los demás se dieron en la temporada anterior, misma en la que empató ante escuadras como Rayados de Monterrey, Puebla y Atlas, partido que fue el último con Martín Anselmi como DT.

6️⃣ victorias consecutivas e invictos en la @LigaBBVAMX.



A seguir trabajando. A seguir mejorando. pic.twitter.com/Bfp8OVljoY — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 15, 2025

¿Cuál es el historial entre Cruz Azul y Juárez, su próximo rival?

Cruz Azul y Juárez se verán las caras este viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas como parte de la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Curiosamente, en los 13 encuentros que han disputado hasta ahora, los celestes registran nueve triunfos por dos empates y dos derrotas, aunque una de ellas llegó en el último partido entre ambos.

