Cruz Azul no puede dormirse: AS Monaco ya tiene un plan B para Erik Lira

La novela de Erik Lira se está estirando demasiado y no parece tener un final claro. Las negociaciones entre Cruz Azul y Erik Lira siguen vigentes, ya que el mediocampista mexicano se mantiene como una de las prioridades del conjunto francés en este mercado de verano. Sin embargo, las complicaciones para liberar una plaza de jugador extracomunitario han obligado al club del Principado en buscar alternativas.

En este contexto, la directiva del Mónaco ha puesto especial atención en Pape Matar Sarr, volante senegalés que juega para el Tottenham de Inglaterra, y lo evalúan como una opción secundaria en caso de que Erik Lira se mantenga en Cruz Azul. Según el periodista Fabrizio Romano, el club francés ya mantuvo contactos con el entorno del futbolista africano para conocer sus condiciones.

¿Por qué Mónaco no cierra el fichaje de Erik Lira?

Filipe Luís, nuevo entrenador del conjunto francés, tiene la intención de reforzar su mediocampo y Lira aparece como la posibilidad más tentadora. Sin embargo, la directiva primero debe solucionar el problema de los jugadores extracomunitarios dentro de la plantilla. Resulta que cada equipo de la Ligue 1 puede tener a cuatro jugadores que no pertenezcan a la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o zonas con tratados asimilados.

|MEXSPORT

Ahora mismo, el conjunto del Principado cuenta con las plazas llenas: Folarin Balogun (Estados Unidos), Vanderson (Brasil), Takumi Minamino (Japón) y Eric Dier (Inglaterra). Los franceses deberían liberar a uno de estos jugadores para poder registrar a Erik Lira y, en caso de que Mónaco no logre acomodar su plantilla, la operación podría retrasarse o incluso caerse en los últimos días del mercado de fichajes.

TE PUEDE INTERESAR:



El acuerdo que mantiene la Ligue 1 y que facilita la llegada de Pape Sarr

A diferencia de otras ligas de Europa, el torneo francés cuenta con excepciones amplias gracias a acuerdos históricos y políticos. Uno de ellos es el Acuerdo de Cotonú, el cual permite que varios jugadores provenientes de muchos países de África, el Caribe y el Pacífico firmantes de este acuerdo no sean contabilizados dentro de las plazas de extracomunitarios.

Senegal es uno de los países que firmó este acuerdo, por lo que Sarr no ocuparía una plaza de jugador extracomunitario. Si bien es cierto que, económicamente hablando, el fichaje del africano será más demandante para el Mónaco, la falta de tiempo para poder organizar su plantilla podría terminar anulando la llegada de Lira a Europa.

Pape Sarr aparece como alternativa a Erik Lira en Mónaco|Crédito: Getty Images

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en Francia?

El mercado de fichajes de verano en Francia cerrará el martes 1 de septiembre a las 19:59 horas, tiempo local, es decir, a las 11:59 horas del centro de México. Así lo estableció oficialmente la Ligue de Football Professionnel, luego de que la ventana comenzara el pasado 15 de junio.

Esto quiere decir que Mónaco cuenta con pocos días para liberar una plaza de jugador extracomunitario y avanzar por Erik Lira. De lo contrario, la directiva podría inclinarse definitivamente por Pape Matar Sarr, quien no tendría inconvenientes para ser registrado debido a la excepción que beneficia a los futbolistas senegaleses.