Los dos jugadores que Cruz Azul tiene en la mira ante la INMINENTE salida de Erik Lira

Cruz Azul todavía no vende a Erik Lira, pero en La Noria ya comienzan a prepararse para un escenario sin este mediocampista que ha sido vital en el once inicial del equipo celeste.

Las negociaciones entre La Máquina y el Mónaco continúan mientras el mercado europeo entra en sus últimos días. Y aunque todavía falta un acuerdo definitivo para concretar la transferencia, la directiva cementera ya tendría identificadas alternativas para cubrir una eventual salida.

Los nombres que aparecen son Denzell García e Iván Tona, mediocampistas de FC Juárez y Tijuana, respectivamente.

De acuerdo con información de David Medrano, ambos futbolistas son analizados como opciones para reforzar una posición que podría quedar considerablemente debilitada si Lira finalmente cumple su objetivo de jugar en Europa.

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¿Quién podría reemplazar a Erik Lira en Cruz Azul?

Denzell García tiene un ingrediente particular: conoce perfectamente a Cruz Azul. El mediocampista se formó en las fuerzas básicas cementeras antes de encontrar continuidad con Juárez, donde consiguió consolidarse dentro de la Liga BBVA MX.

Su condición de mexicano y conocimiento de la institución lo convierten en una alternativa interesante para La Máquina.

La otra posibilidad es Iván Tona. El mediocampista de Tijuana también se ha establecido como un elemento habitual en Liga BBVA MX y su perfil permitiría reforzar la recuperación y equilibrio en la mitad de la cancha.

Por ahora, ninguno puede considerarse un fichaje cerrado, sino como una simple posibilidad.

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La salida de Erik Lira cambiaría los planes de Cruz Azul

La directiva cementera tiene también alternativas dentro de su actual plantilla. Amaury García y Agustín Palavecino pueden desempeñarse en el mediocampo, aunque perder a Lira significaría despedirse de un futbolista que se convirtió en pieza fundamental y referente del vestidor.

Y precisamente por eso Cruz Azul comienza a mirar más allá, ahorita que el mercado mexicano permanece abierto y la eventual transferencia del seleccionado nacional también dejaría recursos para buscar un sustituto.