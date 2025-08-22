¡ÚLTIMA HORA! Selección Mexicana presenta convocatoria para un desafío especial
El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre ha presentado su convocatoria para una concentración especial, previo a la fecha FIFA que se acerca.
La Selección Mexicana de Futbol, que dirige Javier Aguirre presentó este viernes la convocatoria para una tarea especial, pensando en los retos que vienen en las fechas FIFA, por lo que este grupo de jugadores tendrán un ‘microciclo’ en el Centro de Alto Rendimiento durante la última semana de agosto.
La concentración se realizará del 25 al 27 de agosto de 2025 en el Centro de Alto Rendimiento e incluye a 23 futbolistas, todos de la Liga MX debido a que no se está durante una fecha FIFA y se limita al talento que hay dentro del país.
Microciclo de México, es parte de las nuevas disposiciones para apuntalar el cuadro azteca
Este primer microciclo forma parte de un plan de trabajo de la Selección Nacional de México 2025-2026, aprobado en mayo pasado por la Asamblea de Dueños, que servirá como preparación para la próxima Copa del Mundo 2026.
Aunque en un corto plazo es para ver a los jugadores y trabajar con ellos hacia la siguiente fecha FIFA de septiembre, en el que México enfrentará a Japón el 6 de septiembre y el 9 de setiembre al cuadro de Korea.
La convocatoria OFICIAL de México para el microciclo de agosto
Porteros
Sebastián Jurado - FC Juárez
Raúl Rangel - Chivas
Carlos Moreno - Pachuca
Defensas
Denzell García - FC Juárez
Diego Barbosa - Toluca
Ramón Juárez - América
Víctor Guzmán - Monterrey
Eduardo Águila - A. de San Luis
Alonso Aceves - Pachuca
Gerardo Arteaga - Monterrey
Bryan González - Chivas
Mediocampistas
Diego Campillo - Chivas
Fidel Ambriz - Monterrey
Luis Romo - Chivas
Erick Sánchez - América
Alexis Gutiérrez - América
Jesús Angulo - Toluca
Delanteros
Isaías Violante - América
Diego Lainez - Tigres
Jorge Ruvalcaba - Pumas
Ozziel Herrera - Tigres
Germán Berterame - Monterrey
Armando González - Chivas