¡ÚLTIMA HORA! Selección Mexicana presenta convocatoria para un desafío especial

La Selección Mexicana de Futbol, que dirige Javier Aguirre presentó este viernes la convocatoria para una tarea especial, pensando en los retos que vienen en las fechas FIFA, por lo que este grupo de jugadores tendrán un ‘microciclo’ en el Centro de Alto Rendimiento durante la última semana de agosto.

La concentración se realizará del 25 al 27 de agosto de 2025 en el Centro de Alto Rendimiento e incluye a 23 futbolistas, todos de la Liga MX debido a que no se está durante una fecha FIFA y se limita al talento que hay dentro del país.

Microciclo de México, es parte de las nuevas disposiciones para apuntalar el cuadro azteca

Este primer microciclo forma parte de un plan de trabajo de la Selección Nacional de México 2025-2026, aprobado en mayo pasado por la Asamblea de Dueños, que servirá como preparación para la próxima Copa del Mundo 2026.

Aunque en un corto plazo es para ver a los jugadores y trabajar con ellos hacia la siguiente fecha FIFA de septiembre, en el que México enfrentará a Japón el 6 de septiembre y el 9 de setiembre al cuadro de Korea.

La convocatoria OFICIAL de México para el microciclo de agosto

Porteros

Sebastián Jurado - FC Juárez

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Moreno - Pachuca

Defensas

Denzell García - FC Juárez

Diego Barbosa - Toluca

Ramón Juárez - América

Víctor Guzmán - Monterrey

Eduardo Águila - A. de San Luis

Alonso Aceves - Pachuca

Gerardo Arteaga - Monterrey

Bryan González - Chivas

Mediocampistas

Diego Campillo - Chivas

Fidel Ambriz - Monterrey

Luis Romo - Chivas

Erick Sánchez - América

Alexis Gutiérrez - América

Jesús Angulo - Toluca

Delanteros

Isaías Violante - América

Diego Lainez - Tigres

Jorge Ruvalcaba - Pumas

Ozziel Herrera - Tigres

Germán Berterame - Monterrey

Armando González - Chivas