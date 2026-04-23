ÚLTIMA HORA: Confirman al DT de Cruz Azul para el cierre del Clausura 2026

Día de mucho movimiento a la interna de Cruz Azul, las declaraciones de Nicolás Larcamón tras el empate en La Corregidora contra Gallos Blancos de Querétaro y la racha de partidos sin conocer la victoria han sido las 'gotas que derramaron el vaso' para terminar la etapa del estratega argentino en La Noria. Con esta noticia, TV Azteca Deportes reveló al nuevo director técnico del club para lo que resta del Torneo Clausura 2026; Joel Huiqui.

Según información del reportero de TV Azteca Deportes Mauricio Gutiérrez, será el estratega mexicano quien tome las riendas del equipo en este complicado momento. Junto a él, Sergio Pinto, Marco Calvillo y Fernando Ramos estarán en el cuerpo técnico en busca de enderezar el buque ya con la liguilla del Torneo Clausura 2026 a la vuelta de la esquina.

Último partido de fase regular

Será el domingo 26 de abril a las 7:00 pm cuando Cruz Azul enfrente a los Rayos del Necaxa en la última fecha del presente certamen y una combinación de resultados lo podría mandar hasta la segunda posición en el mejor caso o en el peor de los casos hasta el quinto peldaño de la clasificación general.

Será cuestión de tiempo para saber si Huiqui y compañía se quedan en la fase final en este presente torneo y en el certamen que iniciará después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por otro lado, varios seguidores de la Máquina expresaron su molestia a través de comentarios por el 'momentum' en el que despidieron a Larcamón.