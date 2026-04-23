Lamine Yamal, baja por lo que resta de la temporada con el Barcelona; debut con España en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, no está asegurado

El delantero del Barcelona y estrella del futbol mundial Lamine Yamal ha sufrido una lesión de consecuencias con el equipo blaugrana, lo que ha detonado en una baja definitiva por lo que resta de la temporads 2026 y el cuadro culé no asegura su participación con España desde su primer partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Esta es sin duda una dura baja para los blaugranas, que tienen aún seis jornadas por delante, por lo que sin precisar en tiempo de recuperación, se irá al menos por 31 días para recuperarse del bíceps femoral de la pierna izquierda.

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Esa lesión para su mala fortuna, sucedió luego de marcar un gol por la vía del penal, e instantes después acusó el dolor que sentía en la pierna izquierda, por lo que se encendieron las alertas en ese encuentro y también por lo que se aproxima a nivel de selecciones que es la Copa Mundial de la FIFA.

¿Lamine Yamal se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM?

En el comunicado del Barcelona se reservaron una posible baja del Mundial, pero tampoco aseguraron que podrá llegar listo a competir el 15 de junio ante Cabo Verde, partido que dentro de todo tendrá que ser un trámite para la Furia Roja, que es candidata a ser campeona del mundo.

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Los otros dos partidos serán de más exigencia en el Mundial, enfrentándose el 21 de junio ante Arabia Saudita y el 26 de junio en un juego esperado de fase de grupos, en contra de Uruguay, fechas para las cuales Yamal no debería tener ningún problema.

Lamine Yamal, prácticamente dice ADIÓS a partido de España vs Perú en Puebla

Considerando todos estos problemas que se le presentan a Yamal con su lesión de bíceps femoral de la pierna izquierda, es altamente probable que el atacante del Barca no logre estar el 8 de junio en el amistoso de preparación que se ha organizado para disputarse en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

En otras circunstancias seguramente habría tenido minutos, pero saliendo de una lesión en un partido que es de preparación, el entrenador Luis de la Fuente no arriesgaría en lo más mínimo.

Desde este 23 de abril, tiene 53 días de distancia para el debut de España, y como dijo el Barcelona: "está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial", pero no asegura que logre llegar a esa cita y menos al encuentro vs Perú.

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.



El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está… pic.twitter.com/ckPJM8K3pZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 23, 2026