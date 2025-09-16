¿Cruz Azul podría perder el invicto si cometió alineación indebida ante Pachuca?

El fin de semana pasado Cruz Azul obtuvo su sexta victoria consecutiva dentro del torneo Apertura 2025 tras derrotar como visitante al Pachuca por 1-0; sin embargo, al término del compromiso corrió el rumor respecto a una supuesta alineación indebida de parte del cuadro liderado por Nicolás Larcamón.

cruz azul

En primera instancia, es preciso que sepas que Cruz Azul no incurrió en ninguna alineación indebida, por lo que la victoria y, por ende, los 3 puntos obtenidos en el Hidalgo, se mantienen. No obstante, este es un buen momento para saber por qué se le acusó de esto y bajo qué parámetros surgió este rumor.

¿Por qué se rumoró que Cruz Azul recurrió a alineación indebida?

Todo surgió a raíz de la expulsión de Jesús Orozco Chiquete, lo cual hizo que Cruz Azul jugará solamente con 3 Formados en México por 7 extranjeros. Fue aquí cuando surgió la duda de una supuesta alineación indebida, pues el reglamento de la Liga BBVA MX establece que todo equipo debe tener, al menos, un total de 4 Formados en México en el campo.

SÍ SEÑOR... LUNES DE "EL COLOR ES AZUL" 😍🎥



Sexto triunfo consecutivo y seguimos trabajando para mejorar.



Difícil encuentro en Pachuca pero el apoyo de la gente fue impresionante. Sigamos todos juntos en este camino.



¡Disfrútenlo, Azules! 💙 pic.twitter.com/zV6wgbHdpr — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 16, 2025

Fue en el Reglamento de Competencia de la Temporada 2023-2024 en donde se menciona la posibilidad de jugar con 3 FM ante una expulsión. Aquí, se establece que no habrá alineación indebida en tanto el equipo conserve un máximo de 7 NFM en el campo, hecho que Cruz Azul acató al pie de la letra.

En otras palabras, si con 10 jugadores en el campo Cruz Azul hubiese hecho una modificación que sustituyera a un mexicano por un extranjero más de banca, la alineación indebida se hubiera concretado; sin embargo, lo hecho por los cementeros en el Estadio Hidalgo no significó una falta al reglamento de la Liga BBVA MX.

¿Desde qué torneo se juega con máximo 7 NFM en la Liga BBVA MX?

Los cambios en este formato llegaron a partir del torneo Apertura 2023, cuando la Liga BBVA MX redujo el límite de No Formados en México de 8 a 7 futbolistas. Cabe recordar que la intención es que, en un futuro, se reduzca aún más esta cantidad para llegar a los 5 extranjeros que se permitían en el pasado.

¿En qué lugar de la tabla está Cruz Azul en el Apertura 2025?

Confirmada la victoria ante Pachuca en el duelo pasado, es preciso decir que Cruz Azul superó al América y logró ubicarse en el segundo lugar de la tabla general del Apertura 2025 con 20 unidades de 24 posibles, siendo solo superado por Rayados de Monterrey que tiene 21 puntos.

¡VIVA MÉXICOOOO! 🇲🇽



Feliz Día de la Independencia, Azules. 💙 pic.twitter.com/zuGv4mQRzu — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 16, 2025

¿Cuándo es el próximo partido de Cruz Azul en Liga MX?

Será este viernes 19 de septiembre cuando Cruz Azul vuelva a la cancha del Olímpico Universitario para enfrentar a Bravos de Juárez, en un duelo programado para iniciar en punto de las 19:00 horas.